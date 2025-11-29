Crystal Palace vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El domingo por la tarde promete drama en la Premier League cuando Crystal Palace reciba al Manchester United en Selhurst Park. Ambos llegan con heridas recientes que buscan sanar en un enfrentamiento directo que puede marcar el rumbo de su temporada.

Las Águilas vieron cortada su racha invicta tras caer 2-1 ante el Estrasburgo en la Conference League, mientras que los Diablos Rojos vienen de una dolorosa derrota 1-0 en casa ante el Everton, un golpe que volvió a encender las alarmas en Old Trafford.

El United, golpeado anímicamente y con números preocupantes

El tropiezo ante el Everton fue un duro revés para el equipo dirigido por Rúben Amorim. A pesar de jugar contra diez hombres, los Red Devils no supieron capitalizar la ventaja y terminaron cayendo con un gol de Kiernan Dewsbury-Hall.

Este resultado fue histórico por una razón negativa: es la primera vez que el Manchester United pierde un partido de Premier League ante un rival expulsado, tras haber evitado la derrota en las 46 ocasiones anteriores. Además, el parón internacional parece haber cortado una buena racha previa, ya que antes sumaban 11 puntos de 15 posibles.

Aunque se mantienen en la mitad superior de la tabla, su rendimiento como visitante es alarmante: solo han ganado uno de sus últimos 11 partidos fuera de casa en liga y han perdido 16 de sus últimos 26 encuentros ante clubes londinenses.

Crystal Palace presume solidez defensiva en la Premier

Del lado local, el equipo de Oliver Glasner atraviesa un momento sólido en la liga. La victoria 2-0 frente al Wolverhampton significó su tercer partido consecutivo sin recibir gol en Premier League, colocándose en un sorprendente quinto lugar.

En todo el mes, ni el Brentford ni el Brighton & Hove Albion lograron perforar su defensa. Además, el Palace es uno de los dos únicos clubes que aún no ha recibido 10 goles en la temporada, junto con el líder Arsenal.

A esto se suma una impresionante racha de 12 partidos invictos en casa, además de haber vencido al United en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos, manteniendo su portería en cero en dos de ellos. El último gol del United en Selhurst Park lo marcó Anthony Martial en septiembre de 2023.

Bajas y posibles alineaciones

Manchester United

El equipo de Amorim no podrá contar con Matheus Cunha, quien sigue bajo el protocolo de conmoción cerebral tras una lesión en el entrenamiento. También permanecen fuera Benjamin Sesko (rodilla) y Harry Maguire (muslo).

En ataque, Joshua Zirkzee apunta a repetir como titular, aunque Mason Mount podría aparecer para reforzar el último tercio y permitir que Bryan Mbeumo se acerque más al área.

Crystal Palace

Las Águilas también arrastran problemas físicos. Will Hughes salió con molestias de rodilla, por lo que Adam Wharton apunta a ser titular. También se esperan cambios con el ingreso de Daichi Kamada y el regreso de Chris Richards en defensa.

Siguen en la enfermería: Caleb Kporha, Borna Sosa, Cheick Doucouré, Chadi Riad y Rio Cardines.

Un partido con tintes de ajedrez táctico

El Crystal Palace apostará por el orden defensivo, la intensidad en mediocampo y los contragolpes, mientras que el Manchester United necesita asumir riesgos para romper su mala racha fuera de casa.

Los Diablos Rojos llegan con una defensa que no ha recibido gol en sus últimos cinco partidos, pero su problema sigue siendo la falta de contundencia ofensiva. Por su parte, el Palace ha sido uno de los equipos más incómodos jugando en casa en lo que va de la temporada.

Pronóstico: empate con sabor a desgaste

Todo apunta a un partido cerrado, tenso y con pocas concesiones. El desgaste del Palace por su compromiso europeo puede equilibrar la balanza, pero la solidez defensiva de ambos equipos limitará el espectáculo.

✅ Pronóstico: Crystal Palace 1-1 Manchester United

Un punto que le sabrá a poco a los Red Devils y que mantendrá a las Águilas firmes en zona alta de la tabla.

