West Ham vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Premier League 2025-26

La crisis del Liverpool se profundiza jornada tras jornada y la visita de este domingo ante el West Ham United en la Premier League podría marcar un punto de no retorno para el proyecto de Arne Slot. Mientras los actuales campeones atraviesan su momento más oscuro en años recientes, los Irons viven un inesperado resurgimiento bajo la dirección de Nuno Espírito Santo.

Liverpool toca fondo en medio de récords negativos

La situación en Anfield es tan crítica como histórica. La humillante derrota 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Champions League marcó la primera vez en 72 años que el club pierde tres partidos consecutivos por tres goles o más. Además, el equipo igualó un registro negativo de la temporada 1929-30 al perder tres encuentros en casa por goleada en una misma campaña.

A esto se suman los descalabros por 3-0 frente al Manchester City y el Nottingham Forest, que han dejado al Liverpool en un preocupante duodécimo puesto de la tabla. Hoy, los Reds están más cerca de la zona de descenso que del líder del torneo, el Arsenal.

Su rendimiento como visitante es alarmante: cuatro derrotas consecutivas fuera de casa en la Premier League, encajando al menos dos goles por partido, además de cinco derrotas seguidas frente a clubes londinenses. Una estadística que pone aún más presión sobre el técnico neerlandés.

West Ham crece en el momento justo

El panorama es totalmente distinto en el London Stadium. El West Ham ha sumado siete de los últimos nueve puntos posibles, con triunfos ante Newcastle United y Burnley, además de un empate 2-2 ante el Bournemouth, donde Callum Wilson firmó un doblete.

Este buen momento ha permitido a los Hammers salir de la zona de descenso y escalar al puesto 17. El factor casa se ha convertido en su principal fortaleza, y ahora podrían encadenar tres triunfos consecutivos como locales por primera vez desde octubre de 2022.

Aunque el historial favorece al Liverpool, que goleó 5-0 en este mismo estadio la temporada pasada y ha marcado 25 goles en el London Stadium en Premier League, el último triunfo del West Ham en casa sobre los Reds fue en noviembre de 2021 con un 3-2 que hoy parece más posible que nunca.

Lesiones, regresos y piezas clave

En el conjunto de Slot, la lesión de Hugo Ekitike generó preocupación tras el duelo europeo, aunque su problema de espalda no parece grave. La expectativa se centra en el posible regreso de Alisson Becker, quien superaría una enfermedad, así como en la recuperación de Florian Wirtz.

Las bajas defensivas siguen pesando: Jeremie Frimpong, Conor Bradley y Giovanni Leoni están descartados.

Uno de los focos estará en Alexander Isak, quien registra cinco goles y una asistencia ante el West Ham en Premier League, aunque su arranque como titular con los Reds no ha sido el esperado.

Del lado local, el regreso de Lucas Paquetá tras suspensión refuerza el mediocampo. También podrían reaparecer Dinos Mavropanos y Crysencio Summerville, mientras Lukasz Fabianski y Oliver Scarles siguen fuera.

Un partido impredecible en plena tormenta

El duelo enfrenta a un Liverpool herido, vulnerable y presionado, contra un West Ham con confianza, respaldo de su afición y un impulso anímico que puede resultar decisivo. El historial reciente ofrece goles y espectáculo, pero el contexto actual apunta a un partido abierto, con errores defensivos y tensión desde el primer minuto.

Pronóstico: empate de alto voltaje en Londres

Todo apunta a un encuentro intenso, con oportunidades para ambos lados. El Liverpool necesita cortar su caída libre, pero su fragilidad defensiva sigue siendo un problema. El West Ham también ofrece espacios atrás.

✅ Pronóstico: West Ham 2-2 Liverpool

Un empate que no sería un desastre para ninguno, pero que dejaría a Slot aún bajo una sombra cada vez más grande.

