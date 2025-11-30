Chelsea vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Final y empate en Stamford Bridge. pic.twitter.com/QIQspkgXEx — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) November 30, 2025

Un auténtico choque de titanes pondrá el broche de oro a la jornada 13 de la Premier League este domingo, cuando el Chelsea FC reciba al Arsenal FC en el Stamford Bridge a las 16:30 horas. Ambos clubes llegan impulsados por resonantes victorias en la Champions League, lo que eleva aún más la expectativa de un derbi que puede marcar el rumbo del campeonato.

Los Blues golearon 3-0 al Barcelona, mientras que los Gunners vencieron con autoridad 3-1 al Bayern de Múnich, demostrando que ambos atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada.

Chelsea vive su mejor momento bajo el mando de Enzo Maresca

Aunque este enfrentamiento puede encontrar al Chelsea fuera del segundo lugar de la tabla antes de que ruede el balón, debido al compromiso del Manchester City ante el Leeds United, el presente del equipo dirigido por Enzo Maresca es notable.

Tras un inicio de campaña irregular, con apenas cuatro triunfos en sus primeros ocho partidos, el técnico italiano ha logrado enderezar el rumbo con nueve victorias en los últimos 11 compromisos en todas las competiciones, incluyendo tres triunfos consecutivos en la Premier League. Tottenham, Burnley y Wolverhampton fueron superados con autoridad sin siquiera marcar, mientras que el Barcelona también cayó sin respuesta en su reciente visita a Londres.

No obstante, Stamford Bridge no ha sido un auténtico fortín esta temporada. El Chelsea apenas ha logrado el 44% de sus puntos como local y todavía no ha conseguido dos triunfos consecutivos en casa en la liga, algo que genera dudas de cara a un choque de esta magnitud.

Arsenal llega como líder sólido y con la mira puesta en el título

El Arsenal atraviesa un momento simplemente espectacular. Tras su victoria frente al Bayern, el equipo de Mikel Arteta es el único conjunto que mantiene paso perfecto en la Champions League después de cinco jornadas. En ese triunfo europeo brillaron Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli.

A nivel local, los Gunners también mandan con autoridad. El fin de semana pasado destrozaron 4-1 al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres, ratificando su condición de líderes. Si suman tres puntos en Stamford Bridge y otros resultados les favorecen, podrían estirar su ventaja a nueve unidades, aunque todavía es pronto para hablar de sentencia definitiva en la lucha por el título.

Historial favorable al Arsenal en Stamford Bridge

Stamford Bridge dejó de ser un territorio hostil para el Arsenal desde hace más de siete años. Los Gunners no pierden allí en la Premier League desde entonces y acumulan siete partidos consecutivos sin derrota ante el Chelsea. Además, cada vez que llegaron a este duelo como líderes del campeonato, se marcharon con victoria, aunque en un derbi de esta magnitud la historia suele pesar menos que el momento futbolístico.

Las ausencias y regresos que pueden marcar el derbi

La principal novedad en el Chelsea es la vuelta de Cole Palmer, quien no juega desde el 20 de septiembre por problemas en la ingle y el dedo del pie. Aunque Maresca aseguró que está listo para ser titular, lo más probable es que inicie desde el banquillo. También está disponible de nuevo Dario Essugo, tras superar una operación en el muslo.

Las únicas bajas por lesión en el conjunto local son Levi Colwill y Romeo Lavia, mientras que Mykhaylo Mudryk continúa suspendido de manera provisional por dopaje.

En el Arsenal, preocupa el estado físico de Leandro Trossard, aunque Arteta confía en que su molestia muscular no sea grave. También se mantienen en duda Viktor Gyokeres y Kai Havertz. En defensa, los Gunners resienten las ausencias de Gabriel Magalhaes y Gabriel Jesus.

Un derbi que se decidirá por detalles

El Arsenal ha pasado de una racha de 812 minutos sin recibir gol a encajar en cada uno de sus últimos tres encuentros, principalmente por la ausencia de Gabriel Magalhaes. Esa grieta defensiva podría ser aprovechada por un Chelsea que llega con confianza, especialmente impulsado por el talento de Estevao.

Sin embargo, el poder ofensivo del Arsenal está siendo devastador, tanto en jugada como a balón parado, lo que le da una ligera ventaja en un partido que promete goles, intensidad y emociones hasta el final.

Pronóstico Chelsea vs Arsenal

El nivel actual de ambos equipos anticipa un duelo equilibrado, pero con ligera inclinación para el líder. Aunque el Chelsea tiene argumentos para marcar, la contundencia ofensiva del Arsenal debería marcar la diferencia en un partido clave por la cima.

✅ Pronóstico final: Chelsea 1-2 Arsenal

Last modified: noviembre 30, 2025