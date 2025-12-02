Arsenal vs Brentford EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Arsenal, líder de la Premier League, continúa con su intensa seguidilla de derbis londinenses y este miércoles por la noche recibirá en el Emirates Stadium al siempre competitivo Brentford, en un duelo donde los Gunners buscarán reafirmar su dominio en la cima de la tabla.

Los dirigidos por Mikel Arteta vienen de empatar 1-1 ante el Chelsea, mientras que los Bees llegan motivados tras vencer 3-1 al Burnley como locales.

Arsenal dejó escapar dos puntos ante Chelsea, pero mantiene el liderato

En condiciones normales, rescatar un punto en Stamford Bridge ante el campeón del Mundial de Clubes sería un gran resultado. Sin embargo, el empate dejó un sabor amargo para un Arsenal que jugó con ventaja numérica tras la expulsión de Moisés Caicedo.

Aun así, el gol de Mikel Merino permitió salvar el empate luego del tanto inicial de Trevoh Chalobah. Pese a la actuación discreta, los Gunners mantienen una ventaja de cinco puntos en lo más alto de la Premier League.

Esa diferencia podría reducirse si el Manchester City vence al Fulham, pero el Arsenal confía plenamente en su fortaleza como local.

El Emirates, un fortín inexpugnable para los Gunners

El Arsenal ha ganado nueve de sus 10 partidos en todas las competiciones como local esta temporada, incluyendo una racha de siete triunfos consecutivos. Además, acumula 17 partidos invicto desde su derrota ante el Liverpool en agosto.

Defensivamente, ningún equipo ha encajado menos goles en casa en toda la Premier League 2025-26, con solo dos tantos recibidos en el Emirates. Un dato que preocupa seriamente al Brentford de cara a este compromiso.

Brentford sueña con Europa, pero sufre fuera de casa

El equipo dirigido por Keith Andrews atraviesa una temporada irregular. Aunque sus números en casa lo mantienen con aspiraciones europeas, su desempeño como visitante ha sido muy pobre: cinco derrotas en seis salidas ligueras.

En la fecha pasada, los Bees vencieron 3-1 al Burnley en el Gtech Community Stadium, en un final frenético. El gran protagonista vuelve a ser Igor Thiago, quien alcanzó los 10 goles en la Premier League en apenas 13 partidos, un récord para el Brentford.

Sin embargo, el tanto de Zian Flemming expuso otra debilidad: el Brentford acumula cinco partidos consecutivos sin dejar su portería a cero.

Un historial ampliamente favorable al Arsenal

El último triunfo liguero a domicilio del Brentford ante el Arsenal se remonta a 1938. Desde su ascenso a la Premier League, los Bees no han podido vencer a los Gunners, quienes encadenan siete partidos invictos en esta rivalidad desde agosto de 2021.

Este antecedente histórico refuerza el favoritismo del líder para el duelo del miércoles.

Bajas, rotaciones y posibles cambios en los dos equipos

El Arsenal sufrió la baja de William Saliba, quien se lesionó en el entrenamiento y es duda para este encuentro. A él se suma Gabriel Magalhaes por problemas en los isquiotibiales.

En ataque, tampoco estarían disponibles Leandro Trossard y Kai Havertz. No obstante, Arteta recupera piezas clave como Martin Odegaard y Viktor Gyokeres, mientras que Gabriel Jesus podría volver a ser considerado.

Por parte del Brentford, Reiss Nelson no podrá enfrentarse a su club de origen, junto con las bajas confirmadas de Fabio Carvalho, Antoni Milambo y Josh Dasilva. Andrews podría optar nuevamente por una línea de cinco defensas para contener al Arsenal.

Pronóstico Arsenal vs Brentford

Decimos: Arsenal 2-1 Brentford

La ausencia de Saliba y Gabriel puede abrir una pequeña puerta para el Brentford, especialmente con un delantero tan efectivo como Thiago. Sin embargo, el poder ofensivo, la profundidad de plantilla y la solidez del Arsenal como local deberían ser suficientes para que los Gunners regresen a la senda del triunfo en un nuevo derbi londinense.

