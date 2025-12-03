Liverpool vs Sunderland EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Si el triunfo del Liverpool ante el West Ham United fue un simple espejismo o el inicio de una reacción definitiva se aclarará este miércoles, cuando los Reds reciban al Sunderland en Anfield por una nueva jornada de la Premier League.

Mientras Liverpool llega tras una victoria por 2-0 en el London Stadium que cortó una mala racha, los Black Cats aterrizan en Anfield con la moral por las nubes después de una remontada histórica por 3-2 frente al AFC Bournemouth.

Liverpool busca confirmar su reacción tras salir del bache

El conjunto dirigido por Arne Slot logró respirar en su visita a Londres, en un partido marcado por la temprana expulsión de Lucas Paquetá, que condicionó por completo el desarrollo del encuentro. A partir de ahí, los Reds controlaron el trámite y encontraron los goles necesarios para asegurar una victoria que venía siendo esquiva.

El primer tanto de Alexander Isak en la Premier League con el Liverpool puso fin a su sequía goleadora más larga en la competición, mientras que Cody Gakpo sentenció el encuentro en los minutos finales. La sorprendente ausencia de Mohamed Salah en el once inicial levantó debate, aunque Slot aseguró que el egipcio sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto.

Con 21 puntos y ubicados en la octava posición, los Reds están a solo tres unidades del Chelsea y a cuatro del Manchester City, por lo que este partido resulta clave para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El poder de Anfield ante los recién ascendidos

Anfield continúa siendo una fortaleza para el Liverpool, especialmente cuando recibe a equipos procedentes del ascenso. Los Reds han ganado sus últimos 12 partidos en Premier League como locales frente a clubes recién integrados a la categoría, una estadística que refuerza su condición de favorito.

No obstante, el Sunderland no ha sido un rival sencillo esta temporada y ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento. Además, los Black Cats no vencen al Liverpool en Anfield desde 1983, y su último enfrentamiento allí terminó en empate 2-2 en enero de 2017.

Sunderland llega con la moral en alto tras una remontada histórica

El equipo dirigido por Régis Le Bris logró el fin de semana una victoria que ya forma parte de la historia del club. Por primera vez en 188 partidos de Premier League, el Sunderland consiguió remontar un 2-0 en contra para llevarse los tres puntos.

Los goles de Enzo Le Fée, Bertrand Traoré y del suplente Brian Brobbey culminaron una remontada espectacular que desató la euforia en el Stadium of Light. Gracias a ese triunfo, los Black Cats se mantienen en la sexta posición, por encima de clubes históricos como el Manchester United, Tottenham y Newcastle.

Sin embargo, su gran talón de Aquiles sigue siendo el rendimiento a domicilio, ya que solo han marcado tres goles fuera de casa en toda la temporada, aunque también presumen de una de las defensas más sólidas como visitantes.

Posibles alineaciones y estado físico de ambos equipos

Todas las miradas estarán puestas en la posible titularidad de Salah, aunque todo apunta a que Slot mantendrá la estructura ofensiva formada por Gakpo, Isak y Florian Wirtz, quien también brilló ante el West Ham. En defensa podrían darse algunos cambios por precaución física, especialmente en los laterales.

Por el lado del Sunderland, el buen momento de Brobbey abre la puerta a su primera titularidad liguera del curso. Además, Le Bris podría reforzar su defensa con el ingreso de Lutsharel Geertruida si decide priorizar el orden defensivo ante el poder ofensivo del Liverpool.

Pronóstico: Liverpool parte como favorito en Anfield

Aunque el Sunderland llega motivado tras una remontada histórica y con una temporada notable, su bajo rendimiento ofensivo como visitante reduce considerablemente sus opciones en Anfield. El respaldo del Kop y el impulso anímico tras vencer al West Ham colocan al Liverpool como claro favorito.

El pronóstico apunta a un triunfo por 2-0 para el Liverpool, en un partido donde la solidez defensiva y la jerarquía individual de los Reds deberían marcar la diferencia.

