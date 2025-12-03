Monterrey vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La segunda semifinal del Torneo Apertura 2025 está lista y promete emociones fuertes cuando Monterrey reciba a Toluca este miércoles en el imponente Estadio BBVA. Ambos conjuntos llegan con objetivos muy claros: instalarse en la gran final del fútbol mexicano y pelear por el campeonato.

Para los Diablos Rojos, esta serie representa una oportunidad histórica, ya que buscan disputar la final apenas por segunda vez en su historia reciente, manteniendo viva la ilusión de volver a levantar un título que se les ha negado en los últimos torneos.

Rayados, a la semifinal tras un cierre dramático ante América

El camino de Monterrey hacia esta instancia estuvo lleno de dramatismo. En los cuartos de final, los Rayados lograron una sólida victoria por 2-0 en el partido de ida frente al Club América, lo que parecía encaminar una clasificación tranquila. Sin embargo, en el duelo de vuelta, las Águilas reaccionaron y empataron la serie con dos anotaciones, llevando la tensión al máximo.

Cuando todo apuntaba a una eliminación dolorosa en el Estadio Ciudad de los Deportes, apareció el héroe inesperado. Un cabezazo de Germán Berterame en los minutos finales le dio el gol que necesitaba Monterrey para sellar su pase a semifinales, en uno de los momentos más dramáticos de la Liguilla.

Toluca, líder general y con paso sólido a semifinales

Toluca llega a esta serie con los números que respaldan su gran torneo. Los Diablos terminaron como líderes generales con 37 puntos, apenas dos derrotas y una impresionante cifra de 43 goles anotados, consolidándose como la mejor ofensiva del campeonato.

En los cuartos de final eliminaron a los Bravos de Juárez. Pese a recibir un gol tempranero en la ida, Toluca mostró carácter, remontó para ganar 2-1 como visitante y posteriormente administró la ventaja con un empate sin goles en casa, sellando así su boleto sin mayores sobresaltos.

Alexis Vega, la gran ausencia en el ataque escarlata

Uno de los temas más relevantes para Toluca en esta semifinal es la ausencia de su futbolista más influyente, Alexis Vega. El atacante continúa en proceso de recuperación y no sería considerado para el partido de ida, lo que obligará al cuerpo técnico a modificar su estrategia ofensiva.

A pesar de no contar con su máxima figura, el conjunto mexiquense ha demostrado que puede sostener su nivel competitivo, manteniendo regularidad y solidez en todas sus líneas.

Monterrey quiere romper seis años de sequía sin campeonato

Del otro lado, Monterrey vive una presión distinta, pero igualmente intensa. Los Rayados no levantan el título de Liga MX desde el Apertura 2019, cuando se coronaron bajo la dirección de Antonio Mohamed tras vencer precisamente al América. Desde entonces, el club ha estado cerca, pero sin poder concretar un nuevo campeonato.

Bajo el mando actual de Domènec Torrent, el equipo firmó una fase regular destacada, finalizando en el quinto lugar con 31 unidades. El estratega catalán ha construido un conjunto sólido, equilibrado y con gran capacidad de respuesta en momentos de alta presión.

Horario y transmisión del Monterrey vs Toluca

El partido de ida de esta segunda semifinal se disputará el miércoles 3 de diciembre, con dos horarios establecidos según la región: a las 8:10 de la noche, hora de Sonora, y a las 9:10 de la noche, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en Canal 5, Azteca 7, la plataforma de streaming ViX, además de la señal digital de TV Azteca Deportes.

Una semifinal con historia, presión y un boleto a la final en juego

Last modified: diciembre 3, 2025