Cruz Azul vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El camino rumbo a la gran final del Torneo Apertura 2025 continúa este miércoles con un duelo de alto voltaje entre Cruz Azul y Tigres UANL, quienes se enfrentan en el partido de ida de las semifinales.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina buscará tomar ventaja ante unos felinos que llegan con la moral por los cielos tras una remontada espectacular en cuartos de final.

🔵 Cruz Azul: regreso a semifinales tras una batalla ante Chivas

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón firmó su boleto a semifinales luego de un dramático triunfo 3-2 ante las Chivas de Guadalajara en el partido de vuelta disputado en Ciudad Universitaria.

Con ese resultado global, Cruz Azul volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, reafirmando su gran momento en la liguilla. Ahora buscará aprovechar su condición de local para llegar con ventaja al duelo definitivo en el Volcán.

🐯 Tigres: goleada histórica y ánimo a tope

Los felinos, ahora bajo la dirección de Guido Pizarro, protagonizaron una de las remontadas más contundentes de la liguilla, tras golear 5-0 al Club Tijuana como locales, luego de un primer duelo complicado en la frontera.

Gracias a la combinación de resultados, Tigres se posicionó como el segundo mejor clasificado, quedando emparejado con Cruz Azul, que avanzó como el tercer mejor ubicado del torneo.

📊 ¿Cómo llegan ambos equipos?

Cruz Azul : Eliminó a Chivas con un global de 3-2 en una serie muy pareja.

: Eliminó a Chivas con un global de 3-2 en una serie muy pareja. Tigres: Superó a Tijuana con una de las goleadas más contundentes de la liguilla tras una remontada total.

Mientras tanto, en la otra semifinal, los Toluca se enfrentarán a los Monterrey.

🔮 Pronóstico de la semifinal de ida

Cruz Azul 2-2 Tigres

Se espera un duelo abierto, intenso y con goles. El pronóstico apunta a un empate con anotaciones, dejando la definición totalmente abierta para el partido de vuelta en Monterrey.

🗓️ Datos del partido

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul vs Tigres Fase: Semifinal – Ida

Semifinal – Ida Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Miércoles 3 de diciembre de 2025 Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Transmisión: México: Canal 5 , Canal 7 , TUDN , ViX Premium , Layv Time Estados Unidos: TUDN



✅ Claves del partido

Cruz Azul intentará capitalizar la localía para llegar con ventaja al juego definitivo.

para llegar con ventaja al juego definitivo. Tigres llega con gran poder ofensivo tras anotar cinco goles en cuartos.

tras anotar cinco goles en cuartos. La serie promete intensidad, ritmo alto y goles, con dos proyectos sólidos frente a frente.

