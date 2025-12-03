Cruz Azul vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Apertura 2025

El camino rumbo a la gran final del Torneo Apertura 2025 continúa este miércoles con un duelo de alto voltaje entre Cruz Azul y Tigres UANL, quienes se enfrentan en el partido de ida de las semifinales.
El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina buscará tomar ventaja ante unos felinos que llegan con la moral por los cielos tras una remontada espectacular en cuartos de final.
🔵 Cruz Azul: regreso a semifinales tras una batalla ante Chivas
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón firmó su boleto a semifinales luego de un dramático triunfo 3-2 ante las Chivas de Guadalajara en el partido de vuelta disputado en Ciudad Universitaria.
Con ese resultado global, Cruz Azul volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, reafirmando su gran momento en la liguilla. Ahora buscará aprovechar su condición de local para llegar con ventaja al duelo definitivo en el Volcán.
🐯 Tigres: goleada histórica y ánimo a tope
Los felinos, ahora bajo la dirección de Guido Pizarro, protagonizaron una de las remontadas más contundentes de la liguilla, tras golear 5-0 al Club Tijuana como locales, luego de un primer duelo complicado en la frontera.
Gracias a la combinación de resultados, Tigres se posicionó como el segundo mejor clasificado, quedando emparejado con Cruz Azul, que avanzó como el tercer mejor ubicado del torneo.
📊 ¿Cómo llegan ambos equipos?
- Cruz Azul: Eliminó a Chivas con un global de 3-2 en una serie muy pareja.
- Tigres: Superó a Tijuana con una de las goleadas más contundentes de la liguilla tras una remontada total.
Mientras tanto, en la otra semifinal, los Toluca se enfrentarán a los Monterrey.
🔮 Pronóstico de la semifinal de ida
Cruz Azul 2-2 Tigres
Se espera un duelo abierto, intenso y con goles. El pronóstico apunta a un empate con anotaciones, dejando la definición totalmente abierta para el partido de vuelta en Monterrey.
🗓️ Datos del partido
- Partido: Cruz Azul vs Tigres
- Fase: Semifinal – Ida
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025
- Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión:
- México: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX Premium, Layv Time
- Estados Unidos: TUDN
✅ Claves del partido
- Cruz Azul intentará capitalizar la localía para llegar con ventaja al juego definitivo.
- Tigres llega con gran poder ofensivo tras anotar cinco goles en cuartos.
- La serie promete intensidad, ritmo alto y goles, con dos proyectos sólidos frente a frente.