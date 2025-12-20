Written by: diciembre 20, 2025 Ligas Europeas

Tottenham vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Tottenham vs Liverpool

El Tottenham Hotspur Stadium será escenario este sábado por la noche de uno de los duelos más atractivos de la Premier League, con un Liverpool en clara línea ascendente visitando a un Tottenham que atraviesa momentos de incertidumbre.

Los Reds, vigentes campeones, buscan extender su racha invicta a seis partidos, mientras que los Spurs llegan presionados por el rendimiento reciente y con el riesgo de firmar un registro negativo histórico como locales antes del parón navideño.

Tottenham, entre dudas y urgencias

El proyecto de Thomas Frank parecía encontrar estabilidad tras buenas actuaciones ante Newcastle, Brentford y Slavia Praga, pero todo se vino abajo con la derrota 3-0 ante Nottingham Forest, un resultado que expuso nuevamente las fragilidades del equipo.

Los Spurs han perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga y se mantienen en la mitad baja de la tabla, a seis puntos de la zona Champions. Una nueva caída significaría 11 derrotas en casa en un mismo año natural, un récord negativo para el club.

A las dudas deportivas se suman las bajas: Sarr y Bissouma están en la Copa Africana de Naciones, mientras que Solanke, Kulusevski, Udogie y Maddison siguen fuera. Frank podría mover piezas en el mediocampo, con Palhinha o Bergvall como opciones.

Liverpool, confianza pese a las ausencias

El Liverpool de Arne Slot llega reforzado anímicamente tras vencer 2-0 al Brighton, partido en el que Mohamed Salah, desde el banquillo, volvió a hacer historia al convertirse en el jugador con más contribuciones de gol para un solo club en la Premier League (277).

Aunque Salah ya partió rumbo a la Copa Africana de Naciones, los Reds han demostrado saber competir sin él, manteniéndose invictos en los cinco encuentros recientes sin su presencia como titular.

Eso sí, el Liverpool no está exento de problemas: Szoboszlai es duda por lesión, y Gomez, Endo, Gakpo y Leoni están descartados. Aun así, los visitantes han dominado los últimos enfrentamientos directos, ganando los dos más recientes con un global de 9-1, incluido el 5-1 que les dio el título en abril de 2025.

Pronóstico Tottenham vs Liverpool

Pese a las bajas importantes, el mejor momento colectivo y la fragilidad actual de los Spurs inclinan la balanza hacia los campeones.

Pronóstico: Tottenham 1-2 Liverpool.

Etiquetas: , , , Last modified: diciembre 20, 2025
Manchester City vs West Ham Previous Story
Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26
Guerra de Titanes Next Story
Guerra de Titanes EN VIVO Hora y Canal Por Internet Lucha Libre AAA 2025

Related Posts

Aston Villa vs Manchester United

Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Written by: diciembre 21, 2025

El Aston Villa recibe al Manchester United este domingo en Villa Park en el único partido de la jornada dominical de la Premier League,...

Read More
Manchester City vs West Ham

Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Written by: diciembre 19, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Manchester City tendrá la...

Read More
Chelsea vs Newcastle

Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Written by: diciembre 19, 2025

El Chelsea buscará meter presión en la parte alta de la Premier League cuando visite al Newcastle United este sábado en St James’...

Read More
Manchester United vs Bournemouth

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Premier League 2025-26

Written by: diciembre 14, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La jornada 16 de la Premier League...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *