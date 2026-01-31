Written by: enero 31, 2026 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026

Atlas vs Mazatlán

Atlas y Mazatlán se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco en uno de los duelos que marcan el regreso de la Liga MX tras la pausa por los compromisos de la Selección Mexicana. El partido, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, llega con contextos muy distintos para ambos equipos y con varios ingredientes que lo vuelven especialmente atractivo.

Los rojinegros han iniciado el torneo con paso firme, sumando dos victorias y una derrota en sus primeros tres partidos, con un balance equilibrado tanto en ataque como en defensa. La localía aparece como un factor clave para Atlas, que buscará aprovechar el buen momento y el respaldo de su afición para mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir consolidando su proyecto en este arranque de campeonato.

Mazatlán, en cambio, atraviesa un panorama mucho más complicado. Los sinaloenses no han logrado sumar puntos, acumulan tres derrotas consecutivas y han recibido nueve goles, números que los colocan en el fondo de la clasificación. A este escenario deportivo se suma un contexto institucional relevante, ya que el club vive sus últimos meses como franquicia antes de que Atlante tome su lugar en la segunda mitad del año, lo que incrementa la presión sobre el plantel.

El regreso de Sergio Bueno a la Primera División, tras casi una década, añade un matiz especial al encuentro prevents a Mazatlán, con la misión de darle orden y estabilidad a un equipo que necesita reaccionar de inmediato para no comprometer su semestre. El duelo se jugará el sábado 31 de enero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y no tendrá transmisión por televisión abierta, por lo que solo podrá verse en vivo a través de ViX Premium.

Con Atlas buscando consolidar su buen inicio y Mazatlán urgido de puntos para cortar la mala racha, el Estadio Jalisco será escenario de un partido con objetivos opuestos, pero con mucho en juego en este arranque del Clausura 2026.

