Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con goles de @richydezma, Aguirre y 'Hormiga' el equipo de los mexicanos suma 4 partidos ganados de 4 disputados y es líder general.#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/BFuEcqQ618 — CHIVAS (@Chivas) February 1, 2026

Atlético de San Luis y Chivas protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026, en un duelo que va más allá de lo deportivo. El líder invicto del torneo visita tierras potosinas para medirse a un San Luis que busca dar un golpe de autoridad, en un encuentro que marcará un nuevo estándar en la forma de vivir la Liga MX desde casa, gracias a una producción especial de ESPN en exclusiva por Disney+.

El partido se disputará este sábado 31 de enero en el Estadio Libertad Financiera, con una cobertura multicámara diseñada para ofrecer una experiencia más completa al aficionado. Además de la señal principal, la transmisión contará con una cámara táctica para analizar movimientos y estructuras colectivas, así como dos señales enfocadas en jugadores clave: João Pedro, referente ofensivo del Atlético de San Luis, y Armando ‘Hormiga’ González, una de las principales armas de Chivas.

En lo deportivo, el contexto es inmejorable. Chivas llega como líder del Clausura 2026 con paso perfecto y nueve puntos, luego de vencer 2-1 a Querétaro en la jornada anterior. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará su cuarto triunfo consecutivo y firmar su segundo mejor arranque en torneos cortos, aunque para lograrlo deberá romper una racha complicada, ya que desde el último ascenso del San Luis, el Rebaño solo ha ganado una vez en esta plaza.

Del otro lado, Atlético de San Luis viene de empatar 1-1 ante Xolos de Tijuana y se ubica en la octava posición con cuatro unidades. El conjunto potosino intentará hacerse fuerte en casa y frenar al mejor equipo del torneo hasta el momento, en una aduana que históricamente se le ha complicado a los rojiblancos.

El encuentro está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+. Con el liderato en juego, una racha por romper y una transmisión innovadora como marco, San Luis vs Chivas promete ser uno de los partidos imperdibles del fin de semana.

Last modified: enero 31, 2026