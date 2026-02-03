Forge vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

El telón se levanta oficialmente para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en su 61.ª edición, y lo hace con un duelo que promete contraste, historia y ambición. Este 3 de febrero, el Forge FC recibirá a Tigres UANL en el Estadio Hamilton de Ontario, en el partido de ida de la primera ronda, con la ilusión local de hacer historia y la obligación visitante de imponer jerarquía.

Para Forge FC, este encuentro representa mucho más que un debut continental: es una nueva oportunidad de romper barreras. El conjunto canadiense aún busca su primera victoria en la Copa de Campeones, y el sorteo no fue benevolente. Enfrente estará uno de los clubes más poderosos y experimentados de la región. Curiosamente, todas las participaciones previas de Forge en el torneo han sido ante equipos mexicanos, aunque esta será la primera vez que se mida específicamente a Tigres. El reto es enorme, pero jugar en casa abre una ventana de esperanza para un equipo que quiere consolidarse a nivel internacional.

Del otro lado, Tigres UANL llega con la etiqueta de favorito y con una historia que respalda sus aspiraciones. El club regiomontano sabe lo que es competir —y ganar— en territorio canadiense. En la edición 2024 eliminó a los Vancouver Whitecaps con un global de 4-1, en una serie donde brillaron nombres como André-Pierre Gignac, Luis Quiñones, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. Aquel cruce dejó también el único empate de Tigres ante un club canadiense (1-1), una señal de que, aunque la distancia sigue existiendo, la brecha puede reducirse en contextos puntuales.

La historia también recuerda que Tigres no es invencible ante equipos de Canadá. En 2018, el Toronto FC protagonizó una de las eliminaciones más memorables del torneo al dejar fuera a los felinos en cuartos de final gracias a los goles de visitante, en una serie cargada de dramatismo y figuras como Jozy Altidore, Sebastián Giovinco, Eduardo Vargas y el propio Gignac. Ese antecedente sirve como recordatorio de que, en esta competición, los gigantes también pueden caer.

Las ambiciones de Tigres en 2026 son claras y públicas: volver a levantar la Copa de Campeones. Ya lo lograron en 2020 tras vencer a LAFC, y un nuevo título los colocaría como uno de los pocos clubes mexicanos con múltiples coronas continentales, reforzando aún más su legado regional. Además, cuentan con un referente histórico del torneo como André-Pierre Gignac, quien suma 20 goles en la competencia y se mantiene al acecho de los máximos artilleros históricos.

Precisamente, la Copa de Campeones no solo se define por partidos, sino por nombres que han marcado época. Javier “Chuletita” Orozco lidera la tabla histórica de goleadores con 24 tantos, seguido de Darwin Quintero (23) y Oribe Peralta (22). Récords de precocidad, goleadas individuales y dobletes múltiples forman parte del ADN de un torneo que cada año mezcla tradición con nuevas historias por escribir.

El calendario tampoco favorece a Forge: el partido de vuelta será el 10 de febrero en el Estadio Universitario, una de las plazas más complicadas del continente. Por ello, el conjunto canadiense sabe que este primer duelo es clave para mantener viva la eliminatoria y llegar con opciones reales a México.

Cierre y pronóstico

El contexto invita al optimismo cauteloso para Forge FC y a la seriedad absoluta para Tigres UANL. El equipo canadiense intentará competir con orden, intensidad y el empuje de su afición, pero la experiencia, profundidad y calidad individual de Tigres suelen marcar la diferencia en este tipo de escenarios. Si bien no se descarta un partido más cerrado de lo esperado, el pronóstico apunta a una victoria visitante por 2-0, resultado que permitiría a Tigres encaminar la serie y confirmar, desde el arranque, su candidatura firme al título continental.

Last modified: febrero 3, 2026