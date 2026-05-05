Tigres vs Nashville EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

¡Se define al primer finalista de la Concachampions y el Volcán está listo para explotar! Este martes, el Estadio Universitario será testigo del choque definitivo entre Tigres UANL y Nashville SC.

Los felinos llegan con ventaja en el marcador global tras el 1-0 conseguido en la ida en Tennessee, gracias al gol de Ángel Correa. Con ese resultado, Tigres tiene el control de la serie, pero también la presión: un solo descuido puede cambiarlo todo.

El equipo de la UANL vive un gran momento. Vienen de eliminar a Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 y han encontrado solidez en todas sus líneas. Sin embargo, la clave será la concentración. En este tipo de partidos, confiarse puede salir carísimo.

Del otro lado, Nashville ya demostró que no le pesa jugar en México. Eliminó al América en el Azteca y ahora busca repetir la historia en Monterrey. El conjunto estadounidense llega con estrategia clara: orden defensivo, paciencia y golpear en el momento justo. Además, decidieron guardar a sus titulares el fin de semana, dejando claro que todo está enfocado en esta remontada.

Tácticamente, el partido pinta así:

Tigres buscará controlar el ritmo y aprovechar los espacios que deje el rival.

buscará controlar el ritmo y aprovechar los espacios que deje el rival. Nashville apostará por el contragolpe y la presión emocional del resultado.

Y ojo: un gol de Nashville obliga a Tigres a cambiar completamente su planteamiento.

Nuestro pronóstico:

Será un partido tenso, de mucha estrategia y nervio. Nashville SC logrará competir y rescatar un empate, pero el resultado global le dará el pase a Tigres UANL.

Marcador: 1-1 y Tigres a la final.

Last modified: mayo 5, 2026