San Diego vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup abre una nueva eliminatoria este martes 3 de febrero, cuando San Diego FC reciba a Pumas en el Estadio Snapdragon, en el duelo de ida de los dieciseisavos de final. El partido se disputará a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) y enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en el arranque del torneo continental.

San Diego FC llega a esta serie sin ritmo de competencia oficial, una constante para los clubes de la MLS en estas instancias, ya que no juega un partido oficial desde el 29 de noviembre. Aun así, el conjunto californiano no es un rival menor: en su temporada de debut sorprendió al terminar líder de la Conferencia Oeste y avanzar hasta semifinales, donde fue eliminado por Vancouver Whitecaps. En días recientes, el club fue noticia por la salida definitiva de Hirving “Chucky” Lozano, a quien la directiva dejó claro que no entra en los planes del proyecto actual.

Del otro lado, Pumas llega con mayor rodaje y con una clara sed de revancha en el torneo. Las últimas ediciones han dejado heridas abiertas para la afición auriazul: la final perdida en 2022 ante Seattle Sounders, tras desperdiciar una ventaja de dos goles, y la eliminación del año pasado, cuando un gol de Vancouver en el último minuto les impidió enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en semifinales. Para esta edición, el equipo de Efraín Juárez quiere cambiar la historia y llega motivado tras la goleada sobre Santos Laguna en la Liga MX, resultado que reforzó la confianza del plantel.

El choque también vuelve a poner sobre la mesa la discusión del formato, con clubes mexicanos en plena temporada enfrentando a equipos de la MLS que llegan con meses de inactividad. Aun así, San Diego ha demostrado que puede competir, mientras que Pumas sabe que esta es una oportunidad clave para dar un golpe de autoridad desde el partido de ida.

Pronóstico: San Diego FC 1-1 Pumas

Pumas parte con ligera ventaja por el ritmo de competencia y la inercia anímica reciente. San Diego puede ser incómodo en casa, pero la experiencia auriazul y su urgencia de revancha deberían inclinar la balanza a favor del conjunto mexicano en el primer capítulo de la serie.

Last modified: febrero 3, 2026