Xelajú vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La Concachampions 2026 arranca para Rayados de Monterrey con una visita complicada a Guatemala, donde este miércoles 4 de febrero se medirá ante Xelajú MC en el Estadio Mario Camposeco, en el duelo de ida de la primera ronda. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por FOX One.

El conjunto guatemalteco llega a este compromiso en un momento positivo. Xelajú es sublíder en la liga local, viene de derrotar a Comunicaciones y buscará trasladar esa inercia favorable al plano internacional. Los llamados Superchivos saben que esta serie representa una prueba mayúscula, pero confían en su fortaleza como locales para intentar dar la sorpresa ante una de las plantillas más poderosas del área.

Además, Xelajú no es un desconocido en torneos internacionales. El club fue subcampeón de la Copa Centroamericana el año pasado y aspira a firmar otra participación histórica, una asignatura pendiente para una institución con un palmarés importante a nivel local. La ida en casa será clave para mantener vivas sus aspiraciones antes de visitar el Gigante de Acero en la vuelta.

Del otro lado, Rayados de Monterrey inicia su camino con la etiqueta de favorito, no solo para avanzar a los octavos de final, sino también como serio candidato al título. El equipo de Domenec Torrent ha tenido un buen arranque en la Liga MX y viene de empatar 2-2 ante Xolos de Tijuana, mostrando una ofensiva constante, aunque con detalles defensivos por ajustar.

Para Monterrey, la Concachampions es un objetivo prioritario. Los regios buscan su sexto título de la competencia, lo que les permitiría igualar a Pachuca como el segundo club más ganador del torneo y quedar a solo uno de Cruz Azul y América. Ese contexto eleva la exigencia y la presión desde esta primera eliminatoria.

En el rubro de novedades, Uros Durdevic está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Rayados. El montenegrino, llamado a reemplazar a Germán Berterame tras su salida al Inter Miami, no estará disponible para este encuentro, pero podría aparecer en la vuelta del miércoles 11 de febrero en Monterrey.

Pronóstico: Xelajú 1-2 Rayados de Monterrey

Se espera un partido intenso en el Mario Camposeco, con Xelajú tratando de imponer condiciones y aprovechar el apoyo de su gente. Sin embargo, la jerarquía, la profundidad de plantel y la experiencia internacional de Rayados deberían marcar la diferencia. Monterrey tiene argumentos para salir con ventaja de Guatemala, aunque no sin antes pasar por momentos de exigencia en una serie que promete emociones desde el arranque.

