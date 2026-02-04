Vancouver vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La Concacaf Champions Cup 2026 continúa su actividad este miércoles 4 de febrero, cuando Vancouver FC reciba a Cruz Azul en el partido de ida de la primera ronda eliminatoria. El encuentro se disputará en el Estadio Willoughby Community Park a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la aplicación FOX One.

El conjunto canadiense afronta este compromiso como uno de los equipos más jóvenes del torneo. Con poco más de tres años de existencia, Vancouver FC vivirá su primera experiencia internacional y lo hará ante uno de los clubes más ganadores de la región. Los canadienses se ganaron su lugar tras ser subcampeones del Campeonato Canadiense, y buscarán aprovechar la localía y las condiciones climáticas para intentar competir en una serie que, en el papel, luce muy cuesta arriba.

Del otro lado está Cruz Azul, vigente campeón del torneo y uno de los grandes favoritos para volver a levantar el trofeo. La Máquina regresa a la Concacaf con la mira puesta en el bicampeonato, algo que ya logró en dos etapas históricas del club, y con el objetivo adicional de convertirse en el máximo ganador del certamen con ocho títulos, superando al América. Aunque el plantel ha sufrido algunas bajas respecto al equipo campeón de 2025, los celestes mantienen una base sólida y experiencia internacional.

Para Cruz Azul, sacar un resultado positivo en Canadá es clave, pensando en cerrar la serie el 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc. Además, el ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Rayados de Monterrey y Xelajú, por lo que avanzar con autoridad desde esta fase es fundamental. En cuanto a novedades, el brasileño Joao Pedro, actualmente en el Atlético de San Luis, está cerca de incorporarse a La Máquina y podría debutar en el partido de vuelta.

Pronóstico: Vancouver FC 0-2 Cruz Azul

La diferencia de jerarquía, experiencia y plantel debería reflejarse desde el juego de ida. Vancouver intentará resistir y competir con intensidad, pero Cruz Azul tiene los argumentos suficientes para imponer condiciones y llevarse una ventaja cómoda a México, dando un paso firme en su camino rumbo al bicampeonato continental.

Last modified: febrero 4, 2026