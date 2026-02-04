Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa de la Liga 2025-2026

Ligas Europeas

Con la final de la EFL Cup en Wembley en el horizonte, el Manchester City recibe este miércoles por la noche al Newcastle United en el Etihad Stadium, en el partido de vuelta de las semifinales. Los Citizens llegan con una ventaja de 2-0 obtenida en St James’ Park, mientras que las Urracas, vigentes campeones del torneo, están obligadas a firmar una remontada histórica si quieren mantener vivo el sueño del bicampeonato.

El equipo de Pep Guardiola dio un golpe de autoridad en la ida gracias a los goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, resultado que lo dejó muy bien posicionado para alcanzar su 23.ª final de copa nacional bajo el mando del técnico catalán. Históricamente, el City rara vez deja escapar este tipo de eliminatorias: solo una vez ha quedado fuera tras ganar la ida de una semifinal de EFL Cup, en la temporada 2009-10 ante el Manchester United. Además, los Citizens buscan levantar el trofeo por primera vez desde la 2020-21, torneo que han ganado en ocho ocasiones, solo por detrás del Liverpool.

Sin embargo, el momento del City no es del todo convincente. Desde el triunfo en la ida, su rendimiento ha bajado (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas), y el reciente empate 2-2 ante el Tottenham en Premier League encendió las alarmas. Fue la primera vez desde 2018 que el City dejó escapar una ventaja de dos goles o más tras irse al descanso. El contraste entre sus primeros y segundos tiempos en 2026 es claro: seis goles a favor antes del descanso y seis en contra en la segunda mitad sin anotar, un patrón que preocupa a Guardiola mientras su equipo se aleja a seis puntos del líder Arsenal.

Aun así, el Etihad Stadium sigue siendo un fortín. El City ha ganado 14 de 18 partidos como local esta temporada y ha vencido en sus últimos 11 encuentros en casa ante el Newcastle, con un contundente global de 37-3, incluyendo un 4-0 en febrero de 2025 en liga. Estos números refuerzan el favoritismo ciudadano para cerrar la serie sin sobresaltos.

El Newcastle, por su parte, inició la defensa de su título con victorias ante Bradford, Tottenham y Fulham, pero su racha de 10 triunfos consecutivos en la EFL Cup se rompió precisamente en la ida ante el City. El gol encajado en el minuto 98 fue un golpe duro, aunque Eddie Howe insiste en que la eliminatoria no está sentenciada. No obstante, el desafío es enorme: las Urracas han perdido 17 de sus últimas 18 visitas al Manchester City y solo han ganado una vez en el Etihad en los últimos 22 años, curiosamente también en la EFL Cup, en 2014.

El panorama se complica aún más por su pobre rendimiento como visitantes esta temporada, con apenas 3 victorias en 16 partidos fuera de casa. El pasado fin de semana, dejaron escapar una ventaja para caer 4-1 ante el Liverpool, resultado que los mantiene en la décima posición de la Premier League, lejos de los puestos europeos.

Pese a todo, el Newcastle se aferra a pequeños antecedentes positivos: ha eliminado al City en dos eliminatorias previas de la EFL Cup (2014 y 2023) y ya lo derrotó 2-1 en liga en noviembre. Su misión será evitar un gol tempranero —han encajado el primero en los primeros 20 minutos en siete de sus últimas ocho visitas al Etihad— y aprovechar cualquier fragilidad defensiva de los Citizens.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Newcastle United

(Global: Manchester City 4-1)

El Newcastle está obligado a arriesgar y tiene talento ofensivo para incomodar, pero la calidad, la localía y la experiencia del City deberían imponerse. Si los Citizens logran resistir el ímpetu inicial, todo apunta a que sellarán su pase a Wembley y a una nueva final de la EFL Cup.

