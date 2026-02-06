Arsenal vs Sunderland EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Emirates Stadium volverá a vestirse de gala este sábado. Antes de que muchos aficionados cambien el rojo y blanco por las bufandas del Liverpool, el Arsenal buscará seguir firme en la cima de la Premier League cuando reciba a un Sunderland que sueña, con razón, con meterse en la pelea europea.

Arsenal, líder sólido y con la mira en todo

El equipo de Mikel Arteta parecía llegar con ciertas dudas tras tres partidos sin ganar en liga y dos sin anotar, pero cualquier atisbo de crisis quedó sepultado el fin de semana pasado con una exhibición total ante el Leeds United (4-0) en Elland Road. Y todo ello, además, sin Bukayo Saka y con la baja temprana de Mikel Merino, lo que realza aún más el mérito.

La jornada 24 fue redonda para los Gunners: la sorpresiva derrota del Aston Villa y el empate del Manchester City ante el Tottenham les permitió estirar a seis puntos su ventaja en el liderato. A eso se suma la clasificación a la final de la EFL Cup, gracias a un gol agónico de Kai Havertz frente al Chelsea, manteniendo vivo el sueño de un cuádruple histórico.

En casa, el Arsenal es prácticamente inexpugnable, especialmente ante recién ascendidos. Acumula 43 partidos invicto como local en Premier League contra equipos ascendidos, una racha récord que comparte con el Chelsea. Ahora, buscan su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones y seguir marcando el ritmo del campeonato.

Sunderland, ilusión europea con cuentas pendientes fuera de casa

El Sunderland de Régis Le Bris ha sido una de las historias más atractivas de la temporada. Tras un periodo negro durante las fiestas, los Black Cats han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo un convincente 3-0 sobre el Burnley, que los mantiene octavos, a solo cinco puntos de los puestos de Champions League.

El talento joven y descaro no les falta, como ya demostraron en el empate 2-2 ante el Arsenal en noviembre. Incluso, una victoria en el Emirates los convertiría en el primer equipo ascendido en derrotar al Arsenal y al Chelsea en la misma campaña.

No obstante, su gran talón de Aquiles ha sido el rendimiento fuera de casa. El Sunderland no gana como visitante en Premier League desde octubre, acumulando siete salidas sin victoria. Además, aunque solo ha recibido 26 goles, es el tercer equipo que más tiros a puerta concede, una estadística peligrosa ante un rival tan incisivo como el Arsenal.

Pronóstico

El contexto, la fortaleza del Emirates y los problemas del Sunderland como visitante inclinan claramente la balanza. Si el Arsenal mantiene el nivel mostrado ante el Leeds y controla los ritmos del partido, debería imponer condiciones sin excesivos sobresaltos.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Sunderland

Los Gunners seguirán firmes en el liderato, mientras que los Black Cats necesitarán mejorar fuera de casa para sostener su sueño europeo.

Last modified: febrero 6, 2026