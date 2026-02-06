Barcelona vs Mallorca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 23 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona tendrá una nueva oportunidad para dar un golpe de autoridad en la lucha por el título cuando reciba al Mallorca este sábado por la tarde en el Camp Nou, con la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima de la Liga y meter presión directa al Real Madrid.

Barcelona, firme en todos los frentes

La temporada del conjunto de Hansi Flick sigue tomando un tono muy ilusionante. Con la Supercopa de España ya en las vitrinas, el Barça continúa vivo en tres competiciones más: lidera la Liga, está en octavos de final de la Champions League y esta semana aseguró su boleto a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 al Albacete.

En el campeonato doméstico, los azulgranas llegan tras vencer de manera consecutiva al Real Oviedo y al Elche, resultados que los mantienen en la cima con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Una victoria en este compromiso les permitiría estirar la diferencia a cuatro puntos, al menos de manera provisional, aumentando la presión sobre su máximo rival, que jugará hasta el domingo.

Además, los antecedentes son claramente favorables para el campeón. El Barcelona suma cuatro victorias consecutivas ante el Mallorca, incluida la goleada 3-0 en el duelo de ida, y no pierde frente a los baleares desde 2009, mientras que en casa no cae ante ellos desde 2008.

Mallorca, urgido de puntos y con una misión complicada

El equipo de Jagoba Arrasate no atraviesa una temporada sencilla. Con 24 puntos en 22 jornadas, el Mallorca ocupa la 14.ª posición, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso. Aun así, llega con confianza tras un contundente 4-1 sobre el Sevilla, resultado que confirma su mejoría reciente, con dos triunfos en sus últimos tres partidos, incluyendo una valiosa victoria ante el Athletic Club.

El gran problema para los Piratas ha sido su desempeño fuera de casa. Solo han ganado uno de sus 11 partidos como visitante, sumando apenas cinco puntos, un registro que explica gran parte de su delicada situación en la tabla. Y el calendario no les da tregua, con duelos exigentes ante Real Betis y Celta de Vigo en las próximas semanas.

Si bien el Mallorca llegará más descansado y cuenta con talento ofensivo capaz de generar peligro, el reto de puntuar en el Camp Nou frente a un Barcelona lanzado es mayúsculo.

Pronóstico

Todo apunta a un partido dominado por el Barcelona, que suele imponer su ritmo en casa y cuenta con un arsenal ofensivo difícil de contener. El Mallorca puede aprovechar ciertas fragilidades defensivas del líder para marcar, pero sostener el resultado durante 90 minutos parece una misión casi imposible.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Mallorca

El Barça debería quedarse con los tres puntos y dar un paso más en su camino hacia el título, mientras que el Mallorca seguirá peleando por alejarse de la zona roja.

