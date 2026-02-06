Necaxa vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Club Necaxa recibirá al Atlético San Luis el sábado 7 de febrero de 2026, en punto de las 02:00 horas, en el Estadio Victoria, en un duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026 que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar.

Necaxa llega a este compromiso con un inicio de torneo complicado. Ubicado en la posición 15 de la tabla con apenas 3 puntos, los Rayos registran una victoria y tres derrotas, con una diferencia de goles negativa de 3 a 6. La derrota más reciente, 0-2 ante América, evidenció nuevamente los problemas defensivos y la falta de contundencia ofensiva. Además, el rendimiento en casa preocupa: ha perdido los dos partidos disputados en el Estadio Victoria, un dato que incrementa la presión sobre el equipo dirigido por Martín Varini, quien deberá ajustar su planteamiento para recuperar solidez y confianza.

Del otro lado, Atlético San Luis se presenta con mayor estabilidad. El conjunto potosino ocupa la séptima posición con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Su balance goleador de 6-5 refleja un equipo con vocación ofensiva, aunque aún con desajustes defensivos. Como visitante, San Luis ha sabido competir, sumando una victoria y un empate fuera de casa, lo que refuerza su perfil como un rival incómodo.

El último partido del equipo de Guillermo Abascal terminó en una derrota 2-3 ante Chivas, un resultado que dejó sensaciones encontradas. Abascal apuesta por un fútbol propositivo y agresivo, pero sabe que deberá ajustar su línea defensiva para evitar errores que le cuesten puntos en partidos cerrados como este.

Con Necaxa urgido por reaccionar y San Luis buscando consolidarse en zona media-alta, el choque en Aguascalientes promete ser intenso y disputado, donde los detalles defensivos y la eficacia frente al arco pueden marcar la diferencia.

Last modified: febrero 6, 2026