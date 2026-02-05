Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Liga MX Femenil Clausura 2026

Liga MX Femenil

Cruz Azul Femenil volvió a sonreír en el Clausura 2026 y, justo cuando recuperó terreno en la tabla, se enfrenta a una de las pruebas más duras del torneo. La Máquina visitará a Tigres Femenil, actual campeón de la Liga MX Femenil, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en esta fase regular.

Previa del partido

El equipo dirigido por Diego Testas llega con el impulso anímico que significó la victoria como local ante Querétaro, resultado que le permitió reinsertarse en puestos de Liguilla. No obstante, la exigencia sube de forma considerable en esta jornada, ya que enfrente estarán las Amazonas, un rival que históricamente ha sido uno de los más dominantes del fútbol femenil mexicano.

Para Cruz Azul, este encuentro no solo representa la oportunidad de seguir sumando, sino también de medir su verdadero nivel competitivo ante el equipo más ganador del certamen. Además, el antecedente reciente añade un componente especial: Tigres fue quien eliminó a La Máquina en las históricas semifinales del 2025, por lo que el choque tiene tintes de revancha deportiva.

Del lado de Tigres Femenil, las vigentes campeonas llegan como favoritas. Su jerarquía, profundidad de plantilla y fortaleza como locales en el Estadio Universitario las convierten en un rival temible, especialmente en partidos de alto voltaje. Con la presión de defender el título, las felinas buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Fecha, horario y sede

El partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputará el jueves 5 de febrero, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Claves del partido

Estado anímico de Cruz Azul tras volver a ganar y meterse en zona de Liguilla.

tras volver a ganar y meterse en zona de Liguilla. Localía de Tigres , uno de los factores más determinantes del torneo.

, uno de los factores más determinantes del torneo. Antecedente directo en semifinales 2025 , que añade intensidad y motivación extra.

, que añade intensidad y motivación extra. Solidez defensiva y eficacia ofensiva, aspectos que marcarán la diferencia ante dos equipos con aspiraciones altas.

Cruz Azul Femenil sabe que el margen de error es mínimo, pero también que sumar en Monterrey sería un golpe de autoridad. Tigres, en cambio, buscará reafirmar por qué sigue siendo el referente del fútbol femenil en México. Un partido imperdible.

