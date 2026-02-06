Tigres vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El sábado 7 de febrero de 2026, el Estadio Universitario será escenario del duelo entre UANL Tigres y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026. Un partido que enfrenta a dos equipos con presentes muy distintos, pero con la necesidad compartida de sumar puntos para enderezar su camino en la tabla.

Tigres llega ubicado en la undécima posición con 4 puntos, tras una victoria, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Guido ha mostrado pasajes de buen funcionamiento, aunque todavía busca consolidarse como local, donde registra un empate y una derrota. La reciente victoria 2-1 ante León como visitante le dio un impulso anímico importante, además de confirmar un equilibrio defensivo reflejado en sus dos goles a favor y dos en contra. La clave para los felinos estará en trasladar esa solidez y confianza a su estadio para conseguir su primer triunfo en casa.

Del otro lado, Santos Laguna atraviesa un momento delicado. El conjunto lagunero es decimoséptimo con apenas un punto, sin victorias en el torneo, con un empate y tres derrotas. Sus números defensivos preocupan: 12 goles recibidos por solo 4 anotados, y dos caídas consecutivas como visitante. La más reciente, un contundente 0-4 ante Pumas, evidenció las fragilidades del equipo de Francisco Rodríguez, quien necesita ajustes urgentes para competir en una plaza tan exigente como el Universitario.

En el análisis previo, Tigres parte como favorito por su mejor momento colectivo, la localía y el historial reciente ante Santos. Los laguneros, en cambio, están obligados a mostrar una versión mucho más sólida si quieren aspirar a dar la sorpresa. Pronóstico: victoria de Tigres, con un partido en el que ambos equipos podrían anotar, considerando la vocación ofensiva felina y la urgencia de Santos por reaccionar.

