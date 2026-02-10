Tigres vs Forge EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

Tigres vuelve al Estadio Universitario con la misión clara de sellar su pase a los Octavos de Final de la Concachampions 2026, cuando reciba a Forge FC este martes 10 de febrero en el partido de vuelta de la Primera Ronda. Tras el empate sin goles en Canadá, la serie llega completamente abierta, aunque con los felinos partiendo como amplios favoritos por plantilla, localía y momento futbolístico.

📌 Datos del partido

Partido: Tigres vs Forge FC

Tigres vs Forge FC Fase: Vuelta – Primera Ronda

Vuelta – Primera Ronda Torneo: Concacaf Champions Cup 2026

Concacaf Champions Cup 2026 Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Universitario

Estadio Universitario Transmisión: FOX One

🔎 ¿Cómo llegan Tigres y Forge?

Tigres llega con el ánimo a tope tras una contundente goleada 5-1 sobre Santos Laguna en la Liga MX, resultado que confirmó el buen momento del equipo dirigido por Guido Pizarro, especialmente jugando en El Volcán. En el duelo de ida, los felinos fueron superiores en varios tramos, pero no lograron reflejarlo en el marcador, dejando la eliminatoria abierta.

El escenario es claro: Tigres necesita ganar, incluso por la mínima, para avanzar a la siguiente ronda. No recibir gol será clave, ya que una anotación de Forge obligaría a los universitarios a marcar al menos dos tantos debido al criterio de desempate por gol de visitante.

Del lado canadiense, Forge FC sabe que no tiene margen de especulación. Está obligado a ganar en Monterrey si quiere avanzar a los Octavos de Final, por lo que podría asumir una postura más arriesgada de lo habitual. Sin embargo, enfrentarse a Tigres en el Universitario suele ser una tarea cuesta arriba para cualquier rival de Concacaf.

Un punto a seguir es el posible debut de Rodrigo “Búfalo” Aguirre, quien ya entrenó con el grupo y podría sumar sus primeros minutos con la camiseta felina, aportando una variante ofensiva interesante.

⚔️ Claves del partido

Tigres deberá imponer ritmo e intensidad desde el arranque .

. Mantener el arco en cero será fundamental para no complicar la serie.

será fundamental para no complicar la serie. Forge necesitará un partido casi perfecto, aprovechando cualquier error defensivo.

🔮 Pronóstico

Con la fortaleza de Tigres en casa, su poder ofensivo y el impulso anímico tras la goleada en Liga MX, todo apunta a una noche favorable para los felinos en El Volcán.

Pronóstico: Tigres 2-0 Forge FC

Resultado suficiente para que Tigres avance con autoridad a los Octavos de Final de la Concachampions 2026, sin sobresaltos y confirmando su etiqueta de favorito en la serie.

Last modified: febrero 10, 2026