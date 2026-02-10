Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Tras la épica remontada en Anfield, el Manchester City vuelve al Etihad Stadium con el objetivo de mantener viva la lucha por el título de la Premier League. Este miércoles por la noche, los dirigidos por Pep Guardiola recibirán a un Fulham que aún sueña con puestos europeos, pero que llega con dudas tras una racha irregular.

Ambos equipos se reencuentran poco más de dos meses después de protagonizar uno de los partidos más espectaculares de la temporada, aquel 5-4 en Craven Cottage a favor de los Citizens.

📊 Contexto del partido

El City parecía quedar fuera de la pelea por el campeonato, pero su dramático triunfo 2-1 ante Liverpool en Anfield, con goles de Bernardo Silva y un penalti de Erling Haaland en el minuto 93, lo devolvió de lleno a la contienda. La diferencia con el líder Arsenal es ahora de seis puntos, y una victoria podría reducirla a solo tres antes de que los Gunners entren en acción.

En casa, el conjunto sky blue es prácticamente intratable: 44 puntos de los últimos 51 posibles en Premier League como local y 11 partidos consecutivos sin perder en el Etihad. Además, el City ha ganado 19 partidos seguidos ante Fulham en todas las competiciones, una racha histórica en el fútbol inglés.

🔎 ¿Cómo llega Fulham?

El equipo de Marco Silva sigue en la pelea por puestos europeos, pero ha perdido consistencia. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos lo han relegado al décimo lugar, y su rendimiento ante rivales del top 3 es poco alentador. A eso se suma un dato demoledor: Silva ha perdido los 13 partidos de liga que ha dirigido ante el Manchester City.

⚔️ Claves del encuentro

El City buscará imponer ritmo desde el inicio y aprovechar su fortaleza como local.

Fulham necesitará máxima eficacia ofensiva para competir en un escenario históricamente adverso.

El duelo puede volver a ofrecer goles, como ocurrió en el partido de ida.

🔮 Pronóstico

Con el impulso anímico tras la victoria en Anfield, el impresionante historial ante Fulham y su solidez en el Etihad, el Manchester City parte como claro favorito.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Fulham

Los Citizens deberían imponer su jerarquía y sumar tres puntos clave para seguir presionando al Arsenal en la carrera por el título, en un partido donde no se descarta que ambos equipos encuentren el gol.

Last modified: febrero 10, 2026