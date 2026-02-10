Pumas vs San Diego EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

Pumas tiene una de las noches más exigentes del semestre este martes 10 de febrero, cuando reciba a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario por la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Tras la dura goleada sufrida en la ida, el equipo universitario está obligado a una remontada casi perfecta para seguir con vida en el torneo internacional.

📌 Datos del partido

Partido: Pumas vs San Diego

Pumas vs San Diego Fase: Vuelta – Primera ronda

Vuelta – Primera ronda Torneo: Concachampions 2026

Concachampions 2026 Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Transmisión: FOX One

🔎 ¿Cómo llegan Pumas y San Diego?

El Club Universidad Nacional llega golpeado anímicamente tras el 4-1 en contra en el Snapdragon Stadium. Aquel partido dejó sensaciones encontradas: Pumas se adelantó rápidamente en el marcador, pero tras el empate, el equipo se replegó y terminó siendo ampliamente superado. En la Liga MX, los auriazules se mantienen invictos (dos victorias y dos empates), aunque vienen de igualar ante Atlas, resultado que no ayudó a disipar las dudas.

La presión está sobre Efraín Juárez, quien ha sido blanco de críticas por el planteamiento y, sobre todo, por la falta de reacción del equipo tras los cambios en el segundo tiempo del juego de ida. Para avanzar, Pumas necesita ganar 3-0 en CU para empatar el global 4-4 y clasificar por el gol de visitante. Si San Diego anota, la misión se complica aún más: los universitarios estarían obligados a marcar cuatro goles para forzar penales con un global de 5-5.

Del otro lado, San Diego llega con el panorama a su favor. El conjunto de la MLS mostró solidez, dominio de balón y capacidad ofensiva en la ida, por lo que incluso una derrota por la mínima podría ser suficiente para sellar su pase a los octavos de final. Un gol como visitante prácticamente sentenciaría la eliminatoria.

⚔️ Claves del partido

Pumas deberá asumir riesgos desde el inicio y sostener la intensidad los 90 minutos.

y sostener la intensidad los 90 minutos. La efectividad ofensiva será determinante: no hay margen para fallar.

será determinante: no hay margen para fallar. San Diego apostará por administrar la ventaja y castigar los espacios a la contra.

🔮 Pronóstico

Pumas saldrá con todo empujado por su gente y es probable que consiga la victoria en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el amplio margen del marcador global juega a favor de San Diego.

Pronóstico: Pumas 2-1 San Diego

Resultado insuficiente para la remontada, con San Diego avanzando a los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque con sufrimiento en el Olímpico Universitario.

Last modified: febrero 10, 2026