Monterrey vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

90' ⏱️ | Monterrey 2-0 Xelajú |



¡Ganamos los Rayados!👊🏼¡Estamos en la siguiente ronda de @TheChampions!🔵⚪ pic.twitter.com/EIeAqslzRw — Rayados (@Rayados) February 12, 2026

Los Rayados de Monterrey se juegan el pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 11 de febrero, cuando reciban a Xelajú en el Estadio BBVA, en el duelo de vuelta de la primera ronda. Tras el empate 1-1 en Guatemala, la serie está abierta, aunque el conjunto regiomontano parte como favorito para avanzar.

📅 Rayados vs Xelajú: fecha, hora y transmisión

Partido: Rayados de Monterrey vs Xelajú

Rayados de Monterrey vs Xelajú Fase: Vuelta de la primera ronda

Vuelta de la primera ronda Torneo: Concachampions 2026

Concachampions 2026 Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Miércoles 11 de febrero de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio BBVA

Estadio BBVA Transmisión: FOX One

🔵 Rayados: favoritos, pero con dudas

El equipo de Monterrey llega a este compromiso en un momento de irregularidad. No pudo ganar en el duelo de ida ante Xelajú y, además, viene de caer 1-0 frente al América en la Liga MX, resultados que han generado cierta presión en el entorno regiomontano.

Aun así, Rayados cuenta con una plantilla amplia y con experiencia internacional. La posible nueva aparición de Uros Djurdjevic, quien ya debutó en la liga ante las Águilas, genera expectativa, ya que podría convertirse en una pieza clave para destrabar el partido y estrenarse como goleador con los albiazules.

Monterrey es uno de los principales candidatos al título, no solo por su historia reciente en el torneo, sino también por el objetivo claro de clasificarse nuevamente al Mundial de Clubes, donde buscan revancha tras su eliminación ante el Borussia Dortmund.

🔴 Xelajú: sin presión y con la ilusión intacta

El conjunto guatemalteco llega a Nuevo León con el papel de víctima, pero con un escenario que aún le permite soñar. Un empate con dos o más goles les daría el boleto a la siguiente ronda gracias al criterio del gol de visitante, por lo que se espera un planteamiento inteligente, priorizando el orden y aprovechando cualquier descuido defensivo de los Rayados.

Aunque la misión es complicada en el “Gigante de Acero”, Xelajú sabe que no tiene nada que perder y buscará dar la sorpresa.

🧮 ¿Qué está en juego?

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en octavos de final al vencedor de la serie entre Cruz Azul y Vancouver FC, donde La Máquina tiene ventaja de 3-0 y luce muy cerca de avanzar.

🔮 Cierre y pronóstico

Con el respaldo de su afición, la jerarquía de su plantel y la obligación de responder tras los últimos tropiezos, Rayados debería imponer condiciones en casa. Xelajú puede competir y complicar por momentos, pero sostener el ritmo durante los 90 minutos parece una tarea cuesta arriba.

Pronóstico: Rayados de Monterrey 2-0 Xelajú

Monterrey aprovechará la localía para reencontrarse con la victoria y asegurar su pase a los octavos de final de la Concachampions 2026.

Last modified: febrero 11, 2026