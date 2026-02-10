Written by: febrero 10, 2026 Ligas Europeas

Athletic vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-2026

Athletic Bilbao vs Real Sociedad

El derbi vasco vuelve a paralizar al norte de España este miércoles por la noche, cuando Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrenten en San Mamés por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Con un boleto a la final en juego, la tensión, la intensidad y la historia están garantizadas.

🔴 Athletic Bilbao: la Copa como refugio

El equipo de Ernesto Valverde llega con la moral en alto tras vencer 4-2 al Levante en La Liga, resultado que reforzó la confianza de un Athletic que ha encontrado en la Copa del Rey su gran salvavidas de la temporada.

Los Leones alcanzaron estas semifinales tras una ruta exigente:

  • 1-0 ante Ourense
  • 4-3 en prórroga frente a Cultural Leonesa
  • Dramático 2-1 ante Valencia en cuartos, con gol de Iñaki Williams al 96’

Pese a su irregular campaña liguera (10.º lugar y problemas defensivos evidentes, con 11 partidos consecutivos encajando gol), el Athletic se transforma en noches coperas. No es casualidad: es el segundo club más ganador de la Copa del Rey, con 24 títulos, incluido el conquistado en 2023-24.

🔵 Real Sociedad: solidez y continuidad

La Real Sociedad llega en un gran momento. El conjunto de Pellegrino Matarazzo acumula 10 partidos sin perder en todas las competiciones y viene de derrotar 3-1 al Elche en Liga.

En Copa, los txuri-urdin dejaron fuera a:

  • Osasuna (penales, octavos)
  • Alavés (3-2, cuartos)

Ubicados en la octava posición de La Liga, con un balance ofensivo equilibrado, la Real sueña con levantar su tercera Copa del Rey, tras los títulos de 1987 y 2020.

⚔️ Antecedentes recientes

  • Último derbi: 1-1, con empate agónico del Athletic al 88’
  • Últimos 5 enfrentamientos:
    • Athletic: 2 victorias
    • Empates: 2
    • Real Sociedad: 1 victoria

El equilibrio ha sido la constante.

🔮 Pronóstico

En un derbi siempre impredecible, el factor San Mamés y el peso histórico del Athletic en la Copa pueden marcar la diferencia en esta ida. La Real llega mejor en forma, pero el Athletic suele crecer en las grandes noches.

Pronóstico: Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
Ventaja mínima para los Leones, dejando la eliminatoria completamente abierta de cara al partido de vuelta.

