Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-2026

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona este jueves por la noche en el Riad Air Metropolitano para disputar el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en un cruce que vuelve a enfrentar a dos gigantes del fútbol español con cuentas pendientes recientes.

Ambos equipos ya se midieron en esta misma instancia la temporada pasada, cuando el conjunto culé terminó imponiéndose y levantando posteriormente el trofeo. Ahora, los dirigidos por Diego Simeone buscarán revancha ante un Barcelona que llega en uno de sus mejores momentos del curso.

Atlético de Madrid: revancha y urgencia de título

El recuerdo de la eliminación en semifinales de la edición anterior sigue fresco en la memoria rojiblanca. Aquella serie dejó un vibrante empate 4-4 en la ida y una derrota ajustada por 1-0 en la vuelta, resultado que terminó enviando al Barcelona a la final.

En esta edición, el Atlético alcanzó las semifinales con autoridad tras golear 5-0 al Real Betis en los cuartos de final, en una de sus actuaciones más completas de la temporada. Sin embargo, ese impulso se diluyó rápidamente con una derrota liguera por 1-0 ante el mismo rival apenas unos días después.

Esa caída refleja la irregularidad reciente del equipo de Simeone, que solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sumando además un empate y dos derrotas. En La Liga, los colchoneros ocupan el tercer lugar con 45 puntos, a 13 unidades del liderato, lo que complica seriamente sus aspiraciones al título.

En este contexto, la Copa del Rey aparece como una vía clave para salvar la temporada con un trofeo, por lo que el Atlético saldrá con máxima intensidad en casa para evitar repetir el desenlace del curso pasado.

Barcelona: confianza, gol y ambición total

El Barcelona llega al Metropolitano con la moral por las nubes. El equipo de Hansi Flick atraviesa un momento extraordinario, con seis victorias consecutivas en todas las competiciones, anotando al menos dos goles en cada una de ellas.

Los culés lideran La Liga con 58 puntos en 23 jornadas y presumen el mejor ataque del campeonato: 63 goles a favor y solo 23 en contra. Su última presentación fue una sólida victoria por 3-0 ante el Mallorca, con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, reflejo del equilibrio entre experiencia y juventud que vive el equipo.

Tras conquistar ya la Supercopa de España, el Barcelona continúa en la pelea por todos los frentes: lidera la liga, está clasificado a los octavos de final de la Champions League y sueña con una nueva final copera como parte de una posible temporada histórica.

Además, los antecedentes juegan a su favor, ya que los azulgranas han ganado los tres enfrentamientos más recientes ante el Atlético, un factor psicológico que puede pesar en una eliminatoria tan cerrada.

Claves del partido

La localía del Atlético , que suele elevar su nivel en el Metropolitano en partidos decisivos.

, que suele elevar su nivel en el Metropolitano en partidos decisivos. El momento ofensivo del Barcelona , con múltiples variantes de gol y una presión alta muy efectiva.

, con múltiples variantes de gol y una presión alta muy efectiva. La gestión emocional, especialmente para un Atlético urgido de títulos y un Barça que llega con mayor tranquilidad y confianza.

Cierre y pronóstico

Todo apunta a un partido intenso y táctico, con un Atlético de Madrid obligado a competir al límite para mantenerse con vida en la eliminatoria. Sin embargo, el estado de forma actual del Barcelona, su solidez colectiva y la gran profundidad de su ataque parecen marcar una diferencia clara en este momento de la temporada.

Si bien los rojiblancos pueden incomodar y encontrar espacios en casa, la capacidad del conjunto de Hansi Flick para manejar los ritmos del partido y castigar en el último tercio del campo lo coloca un paso por delante.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-3 Barcelona.

Una victoria visitante que dejaría al Barça muy bien posicionado de cara al partido de vuelta y reforzaría su candidatura a otro título esta temporada. 🏆🔵🔴

Last modified: febrero 11, 2026