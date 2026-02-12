Pisa vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26

Serie A

El AC Milan no tiene margen de error. Este viernes visita al Pisa con una sola consigna: ganar o despedirse, prácticamente, de la pelea por el Scudetto. Los rossoneri pueden colocarse a cinco puntos del Inter con una victoria, mientras que el conjunto toscano pelea desesperadamente por no descender.

El equipo de Max Allegri vive una temporada sólida en Serie A. Desde aquella sorpresiva derrota en la primera jornada ante Cremonese, el Milan acumula 22 partidos invicto en liga, la racha activa más larga entre las cinco grandes ligas europeas. Además, viene de un contundente 3-0 ante Bolonia, resultado que reforzó su candidatura al título.

Con un partido aplazado y varios días de descanso tras la polémica suspensión de su duelo ante Como, el Milan llega fresco y con plantel completo. Y sabe que no puede fallar antes de un posible Derby della Madonnina que podría definir la temporada.

Del otro lado está un Pisa que vive una realidad completamente distinta. El equipo es penúltimo, está a seis puntos de la salvación y apenas ha conseguido una victoria desde su regreso a la Serie A. Tras la salida de Alberto Gilardino, el joven técnico Oscar Hiljemark, de apenas 33 años, asumió el reto de salvar al equipo.

En la ida sorprendieron con un 2-2 en San Siro, rescatando un punto histórico. Sin embargo, las estadísticas no juegan a su favor: nunca han vencido al Milan en Serie A y su producción ofensiva ha sido muy limitada, especialmente como local.

Con un Milan más profundo, descansado y motivado por la persecución al Inter, todo apunta a un partido controlado por los visitantes.

Pronóstico: Pisa 0-2 AC Milan.

Los rossoneri deberían imponer jerarquía y mantener viva la presión en la cima del campeonato.

Last modified: febrero 12, 2026