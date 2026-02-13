Written by: febrero 13, 2026 Liga MX Clausura 2026

Puebla vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Puebla vs Pumas

La Jornada 6 del Clausura 2026 arranca con un duelo interesante en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibe a Pumas este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro podrá verse a través de Azteca 7 y FOX One.

Puebla busca reencontrarse con el gol

La Franja llega tras empatar ante Tijuana en la Jornada 5, resultado que le permitió alejarse ligeramente de los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, el principal problema del equipo poblano ha sido su falta de contundencia: apenas suma dos goles en cinco partidos y acumula tres encuentros consecutivos sin anotar.

Con cinco puntos, Puebla se ubica en la posición 13 y necesita empezar a sumar de a tres si no quiere rezagarse en la pelea por puestos de Play-In.

Pumas, entre la regularidad y la frustración

Por su parte, Pumas viene de empatar 2-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco, en un partido donde dejó escapar la victoria con un gol recibido al minuto 90. A pesar de ello, el equipo universitario marcha quinto en la tabla con dos victorias y tres empates, manteniéndose invicto en el torneo.

No obstante, el golpe anímico llegó a media semana. Aunque vencieron 1-0 a San Diego, el 4-1 sufrido en la ida los dejó eliminados de la CONCACAF Champions Cup, un resultado que ha sido catalogado como un fracaso para el proyecto auriazul.

Un duelo de necesidades

Puebla necesita goles y confianza; Pumas, recuperar estabilidad emocional tras la eliminación internacional. Sobre el papel, los universitarios lucen superiores por plantilla y momento en liga, pero la localía puede equilibrar el partido.

Pronóstico: Puebla 0-1 Pumas.
Los universitarios deberían imponer su mayor calidad, aunque no se espera un partido con muchos goles en el Cuauhtémoc.

Etiquetas: , , , Last modified: febrero 13, 2026
Milán vs Pisa Previous Story
Pisa vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Serie A 2025-26
Toluca vs Tijuana Next Story
Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Toluca vs Tijuana

Toluca vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Written by: febrero 13, 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 continúa con un duelo atractivo en el Estadio Nemesio Diez, donde Deportivo Toluca recibe a Club Tijuana el...

Read More
San Diego vs Pumas

Pumas vs San Diego EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: febrero 10, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Pumas tiene una de las noches más...

Read More
América vs Monterrey

América vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Written by: febrero 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 5 del Clausura 2026...

Read More
Atlas vs Pumas

Atlas vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Clausura 2026

Written by: febrero 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 5 del Clausura 2026...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *