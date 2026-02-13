Puebla vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 arranca con un duelo interesante en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibe a Pumas este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro podrá verse a través de Azteca 7 y FOX One.

Puebla busca reencontrarse con el gol

La Franja llega tras empatar ante Tijuana en la Jornada 5, resultado que le permitió alejarse ligeramente de los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, el principal problema del equipo poblano ha sido su falta de contundencia: apenas suma dos goles en cinco partidos y acumula tres encuentros consecutivos sin anotar.

Con cinco puntos, Puebla se ubica en la posición 13 y necesita empezar a sumar de a tres si no quiere rezagarse en la pelea por puestos de Play-In.

Pumas, entre la regularidad y la frustración

Por su parte, Pumas viene de empatar 2-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco, en un partido donde dejó escapar la victoria con un gol recibido al minuto 90. A pesar de ello, el equipo universitario marcha quinto en la tabla con dos victorias y tres empates, manteniéndose invicto en el torneo.

No obstante, el golpe anímico llegó a media semana. Aunque vencieron 1-0 a San Diego, el 4-1 sufrido en la ida los dejó eliminados de la CONCACAF Champions Cup, un resultado que ha sido catalogado como un fracaso para el proyecto auriazul.

Un duelo de necesidades

Puebla necesita goles y confianza; Pumas, recuperar estabilidad emocional tras la eliminación internacional. Sobre el papel, los universitarios lucen superiores por plantilla y momento en liga, pero la localía puede equilibrar el partido.

Pronóstico: Puebla 0-1 Pumas.

Los universitarios deberían imponer su mayor calidad, aunque no se espera un partido con muchos goles en el Cuauhtémoc.

Last modified: febrero 13, 2026