Cruz Azul vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 nos regala uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Cruz Azul vs Tigres UANL, este domingo 15 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

📅 Fecha, hora y transmisión

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Domingo 15 de febrero de 2026 Hora: 16:30 horas (tiempo del centro de México)

16:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc Transmisión: TUDN y ViX

🔵 Cómo llega Cruz Azul

La Máquina es tercer lugar con 10 puntos, misma cantidad que Tigres, y viene de empatar 1-1 ante Toluca en la Jornada 5. Además, goleó a media semana al Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup, mostrando una versión más sólida.

El equipo ha ido de menos a más tras su tropiezo inicial ante León. Nicolás Ibáñez ya debutó y marcó en torneo internacional, y ahora buscará estrenarse en Liga MX nada menos que ante su ex equipo.

Este duelo también tiene tintes de revancha para los cementeros, luego de caer ante Tigres en semifinales el torneo pasado.

🟡 Cómo llega Tigres

Los felinos son sublíderes con 10 puntos, impulsados por la goleada 5-1 ante Santos en la jornada anterior. El equipo dirigido por Guido Pizarro quiere despegarse de Cruz Azul y acercarse al liderato que actualmente ostenta Chivas.

Sin embargo, hay dudas físicas: el brasileño Rómulo es duda tras salir con molestias en la Concacaf Champions Cup ante Forge FC.

🔥 Un duelo directo por la cima

Con ambos empatados en puntos, este partido puede mover significativamente la parte alta de la tabla. Cruz Azul quiere confirmar que es candidato al título; Tigres busca reafirmar su poder ofensivo y experiencia en este tipo de escenarios.

Se espera un encuentro abierto, con dos equipos que priorizan el ataque y cuentan con planteles profundos.

📊 Pronóstico

Por el momento futbolístico de ambos y su capacidad ofensiva, todo apunta a un partido con goles y emociones.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Tigres.

Empate vibrante en Puebla, en un duelo que puede marcar tendencia en la pelea por el liderato.

Last modified: febrero 15, 2026