febrero 15, 2026

Mallorca vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Mallorca vs Betis

El RCD Mallorca recibe este domingo al Real Betis en un duelo clave para ambos en La Liga. Mientras los locales pelean por alejarse del descenso, los verdiblancos buscan consolidarse en puestos europeos.

🔴 Mallorca: fuerte en casa, presionado en la tabla

El equipo de Jagoba Arrasate es 16º con 24 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso. Viene de caer 3-0 ante el Barcelona, aunque en su último partido como local firmó una contundente victoria 4-1 sobre el Sevilla.

En Son Moix ha sido competitivo: 19 puntos en 11 partidos, números que explican por qué suele crecer ante su afición. Sin embargo, el historial reciente ante el Betis no es alentador: ha perdido siete de los últimos ocho enfrentamientos y cayó 3-0 en la primera vuelta.

🟢 Betis: ambición europea y solidez fuera de casa

El conjunto de Manuel Pellegrini llega en gran momento tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid como visitante. Es quinto con 38 puntos, cuatro por encima del Espanyol y todavía soñando con acercarse a la zona de Champions.

El Betis tiene el quinto mejor registro como visitante del campeonato (16 puntos en 12 partidos, solo dos derrotas), lo que refuerza su candidatura en este encuentro. Además, no pierde en Mallorca desde 2013.

⚖️ Un choque de necesidades

Mallorca necesita sumar para no complicarse en la lucha por la permanencia. Betis quiere encadenar su tercera victoria consecutiva y mantenerse firme en la pelea europea.

Se espera un partido intenso, con un Mallorca competitivo en casa, pero con un Betis más equilibrado y efectivo en los momentos clave.

📊 Pronóstico

El buen momento y la solidez visitante inclinan la balanza hacia los andaluces.

Pronóstico: Mallorca 1-2 Real Betis.
Triunfo verdiblanco en un duelo exigente que refuerza su candidatura europea.

