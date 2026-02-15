Santos vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 presenta un duelo de urgencias: Santos Laguna recibe a Mazatlán FC este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Corona.

📅 Datos del partido

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Domingo 15 de febrero de 2026 Hora: 5:00 pm (tiempo del centro de México)

5:00 pm (tiempo del centro de México) Estadio: Corona

Corona Transmisión: ViX Premium, ESPN 2, Disney+ y YouTube (Layvtime)

🟢 Santos, obligado a reaccionar

Los Guerreros viven un arranque alarmante: último lugar con apenas un punto y la peor diferencia de goles del torneo.

Vienen de dos goleadas consecutivas:

5-1 ante Tigres

4-0 ante Pumas

La crisis deportiva ya generó un comunicado oficial por parte de la directiva, reconociendo el mal momento. Cada jornada sin ganar reduce sus opciones de Liguilla, por lo que este partido es prácticamente una final adelantada.

🟣 Mazatlán, también en crisis

Los Cañoneros tampoco llegan bien. Han perdido sus cinco partidos del torneo y son el equipo más goleado del Clausura 2026.

Resultados recientes:

1-2 vs Chivas

0-1 vs Atlas

1-5 vs Monterrey

1-2 vs Puebla

1-2 vs Juárez

Su defensa ha sido frágil y necesita una reacción inmediata para no hundirse desde temprano en la tabla.

⚖️ Duelo de fondo

Se enfrentan dos de los peores equipos del campeonato en números defensivos. La diferencia puede estar en la localía y en la presión: Santos juega ante su gente y no tiene margen de error.

📊 Pronóstico

Ambos equipos conceden mucho atrás, por lo que se espera un partido abierto y con goles. Sin embargo, la necesidad y la localía inclinan la balanza hacia los laguneros.

Pronóstico: Santos 3-1 Mazatlán.

Victoria obligada para los Guerreros, que buscan mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla.

Last modified: febrero 15, 2026