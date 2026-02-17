Mónaco vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

Duelo francés en la Champions League. El AS Monaco recibe al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, este martes en el Stade Louis II por la ida de los playoffs.

Será el primer enfrentamiento continental entre ambos, aunque Mónaco ya sabe lo que es vencer al PSG en casa: 1-0 en Ligue 1 en noviembre de 2025.

🔴 Mónaco: irregular, pero fuerte en casa

El equipo de Sébastien Pocognoli avanzó a esta fase tras terminar 21º en la liguilla. Su camino fue irregular y sufrió una dura goleada 6-1 ante el Real Madrid, aunque un empate sin goles frente a la Juventus le dio el pase.

Dato preocupante: ha perdido sus últimas cinco eliminatorias europeas a doble partido.

Dato alentador: está invicto en sus últimos cuatro partidos de Champions en casa (1 victoria, 3 empates) y no ha recibido gol en los tres más recientes en el Louis II.

En Ligue 1 marcha octavo y viene de vencer 3-1 al Nantes, aunque solo suma dos triunfos en sus últimos ocho partidos oficiales.

🔵 PSG: experiencia en eliminatorias

El equipo de Luis Enrique llega tras caer 3-1 ante Rennes, resultado que lo dejó segundo en la Ligue 1. En Champions terminó 11º en la tabla general y no logró clasificación directa, lo que lo obliga a disputar esta fase por segundo año consecutivo.

El curso pasado arrasó en esta instancia (10-0 global ante Brest), y en general presenta buenos números en eliminatorias recientes:

10 victorias en sus últimos 15 cruces europeos.

7 triunfos en sus últimos 10 partidos fuera de casa en Champions.

Sin embargo, el Louis II no le sienta bien: solo una victoria en sus últimas seis visitas, y cuatro derrotas consecutivas allí.

⚖️ Claves del partido

Mónaco suele crecer en casa en Europa.

PSG tiene mayor profundidad y experiencia en este tipo de escenarios.

Antecedentes recientes favorecen a los locales, pero la jerarquía parisina pesa.

📊 Pronóstico

Se espera un partido equilibrado, con momentos de dominio alterno. El Mónaco puede competir, pero la calidad individual del PSG podría marcar la diferencia.

Pronóstico: Mónaco 1-2 Paris Saint-Germain.

Ventaja ajustada para los parisinos antes de la vuelta en el Parque de los Príncipes.

Last modified: febrero 17, 2026