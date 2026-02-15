Girona vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 24 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona deja atrás el duro 4-0 sufrido ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y vuelve a enfocarse en La Liga, donde visitará al Girona FC este lunes por la noche en el derbi catalán.

🔴 Girona: mejoría, pero aún en zona peligrosa

El equipo de Míchel es 12º con 6 victorias, 8 empates y 9 derrotas en 23 jornadas. Ha ganado cuatro de sus últimos ocho partidos y solo ha perdido dos en ese tramo, mostrando señales de recuperación.

Sin embargo, la tabla sigue apretada: está apenas cuatro puntos por encima del descenso. Además, su rendimiento en casa ha sido irregular, con solo 13 puntos en 11 partidos, uno de los registros más discretos como local en el campeonato.

🔵 Barcelona: líder, pero herido

El conjunto de Hansi Flick lidera La Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid y acumula tres victorias consecutivas en liga. Como visitante, tiene el segundo mejor registro del torneo (25 puntos en 12 partidos).

La goleada sufrida ante el Atlético en Copa fue un golpe duro, pero ahora el foco está en mantener el liderato. Históricamente domina este duelo: ha ganado ocho de los enfrentamientos ante Girona y se impuso 2-1 en la primera vuelta.

⚖️ Claves del partido

Girona compite mejor últimamente, pero sufre en casa.

Barcelona necesita una reacción inmediata tras el tropiezo copero.

La pelea por el título no permite margen de error.

📊 Pronóstico

Se espera un partido disputado, con Girona capaz de generar problemas, pero con el Barça imponiendo su mayor calidad y profundidad de plantilla.

Pronóstico: Girona 1-2 Barcelona.

Triunfo ajustado para los blaugranas, que buscan mantener el liderato.

Last modified: febrero 15, 2026