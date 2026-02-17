Qarabag vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

La Champions League nos regala un cruce inédito este miércoles: Qarabag FK vs Newcastle United en el Estadio Republicano Tofiq Bahramov, por la ida de los playoffs rumbo a octavos.
Dos debutantes en esta instancia, pero con historias muy distintas.
🇦🇿 Qarabag: la gran sorpresa
El equipo de Gurban Gurbanov ya hizo historia al convertirse en el primer club azerbaiyano en llegar a esta fase.
En la liguilla logró victorias memorables ante:
- Benfica (3-2)
- Copenhague (2-0)
- Eintracht Frankfurt (3-2)
En Bakú ha sido especialmente peligroso: en cuatro partidos como local marcó al menos dos goles en todos, incluyendo un 2-2 ante Chelsea.
Eso sí, el antecedente ante equipos ingleses no es favorable: siete derrotas y un empate en ocho partidos.
🏴 Newcastle: calidad ofensiva, dudas atrás
El equipo de Eddie Howe no ha sido sólido fuera de casa en Europa:
- Derrota 2-1 en Marsella
- Empates ante Bayer Leverkusen (2-2) y PSG (1-1)
- Solo una victoria en sus últimos cuatro viajes europeos
Además, no ha mantenido su portería a cero en siete partidos consecutivos en todas las competiciones.
Sin embargo, llega con confianza tras victorias ante Tottenham y Aston Villa, mostrando carácter y capacidad de reacción como visitante.
⚖️ Claves del partido
- Qarabag suele ser muy ofensivo en casa.
- Newcastle tiene mayor experiencia y talento individual.
- Ambos equipos conceden goles con facilidad.
Se espera un duelo abierto, con ritmo alto y varias ocasiones.
📊 Pronóstico
El Qarabag puede aprovechar el impulso de su estadio, pero Newcastle tiene poder suficiente para responder.
Pronóstico: Qarabag 2-2 Newcastle United.
Empate vibrante en Bakú, dejando la eliminatoria completamente abierta para la vuelta en St James’ Park.