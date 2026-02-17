Written by: febrero 17, 2026 Copas Internacionales

Qarabag vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Qarabag vs Newcastle

La Champions League nos regala un cruce inédito este miércoles: Qarabag FK vs Newcastle United en el Estadio Republicano Tofiq Bahramov, por la ida de los playoffs rumbo a octavos.

Dos debutantes en esta instancia, pero con historias muy distintas.

🇦🇿 Qarabag: la gran sorpresa

El equipo de Gurban Gurbanov ya hizo historia al convertirse en el primer club azerbaiyano en llegar a esta fase.

En la liguilla logró victorias memorables ante:

  • Benfica (3-2)
  • Copenhague (2-0)
  • Eintracht Frankfurt (3-2)

En Bakú ha sido especialmente peligroso: en cuatro partidos como local marcó al menos dos goles en todos, incluyendo un 2-2 ante Chelsea.

Eso sí, el antecedente ante equipos ingleses no es favorable: siete derrotas y un empate en ocho partidos.

🏴 Newcastle: calidad ofensiva, dudas atrás

El equipo de Eddie Howe no ha sido sólido fuera de casa en Europa:

  • Derrota 2-1 en Marsella
  • Empates ante Bayer Leverkusen (2-2) y PSG (1-1)
  • Solo una victoria en sus últimos cuatro viajes europeos

Además, no ha mantenido su portería a cero en siete partidos consecutivos en todas las competiciones.

Sin embargo, llega con confianza tras victorias ante Tottenham y Aston Villa, mostrando carácter y capacidad de reacción como visitante.

⚖️ Claves del partido

  • Qarabag suele ser muy ofensivo en casa.
  • Newcastle tiene mayor experiencia y talento individual.
  • Ambos equipos conceden goles con facilidad.

Se espera un duelo abierto, con ritmo alto y varias ocasiones.

📊 Pronóstico

El Qarabag puede aprovechar el impulso de su estadio, pero Newcastle tiene poder suficiente para responder.

Pronóstico: Qarabag 2-2 Newcastle United.
Empate vibrante en Bakú, dejando la eliminatoria completamente abierta para la vuelta en St James’ Park.

