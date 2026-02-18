Written by: febrero 18, 2026 Copas Internacionales

Brujas vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Brujas vs Atlético de Madrid

El Club Brugge recibe al Atlético de Madrid este miércoles en el Estadio Jan Breydel, en la ida de los playoffs de la Champions League. Ambos buscan un boleto a octavos tras no conseguir la clasificación directa.

🔵 Club Brugge: competitivo y fuerte en casa

El conjunto belga terminó 19º en la fase liguera con 10 puntos (3V, 1E, 4D), mostrando carácter pero también irregularidad.

En casa dejó buenas sensaciones:

  • 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en Champions.
  • Destacó el 3-0 sobre el Marsella.

Llega además en buen momento doméstico, con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, su defensa genera dudas: 17 goles encajados en Europa.

🔴 Atlético: talento ofensivo, dudas fuera

El equipo de Diego Simeone terminó 14º con 13 puntos (4V, 1E, 3D). Marcó 17 goles, pero recibió 15, reflejando un perfil más ofensivo que en otras temporadas.

Su irregularidad quedó clara en los últimos días:

  • Victoria 4-0 ante Barcelona en Copa.
  • Derrota 3-0 ante Rayo Vallecano en Liga.

En Europa, su rendimiento fuera de casa es frágil: solo una victoria en cuatro salidas.

⚖️ Claves del partido

  • Brujas suele competir bien en su estadio.
  • Atlético tiene más experiencia en eliminatorias.
  • Ambos equipos presentan vulnerabilidades defensivas.

El historial reciente entre ambos ha sido equilibrado, con duelos cerrados y márgenes mínimos.

📊 Pronóstico

El impulso local y la irregularidad rojiblanca como visitante pueden inclinar la balanza.

Pronóstico: Club Brugge 2-1 Atlético de Madrid.
Ventaja ajustada para los belgas antes de la vuelta en el Metropolitano.

