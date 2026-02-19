Tigres vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Los Tigres UANL reciben a los CF Pachuca este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

📺 Dónde ver EN VIVO Tigres vs Pachuca

El partido podrá seguirse en México a través de las señales oficiales de transmisión de la Liga MX y sus plataformas digitales disponibles para el Clausura 2026.

🔵 Cómo llega Tigres

El conjunto felino viene de caer ante Cruz Azul, resultado que lo sacó del top 3 de la tabla general. Ahora, el equipo busca recuperar terreno y volver a posicionarse en la parte alta del campeonato, aprovechando la fortaleza del “Volcán”, donde suele hacerse fuerte.

Guido Pizarro podría recuperar al mediocampista brasileño Rómulo, quien se perdió el duelo anterior por molestias físicas sufridas en la Concacaf Champions Cup ante Forge FC. La única baja confirmada sería Marco Farfán, aún en proceso de rehabilitación tras una operación en el pie derecho.

⚪ Cómo llega Pachuca

Los Tuzos han recompuesto el camino tras una derrota inicial y acumulan cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates. Llegan en buen momento anímico y con la intención de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.

Sin embargo, no podrán contar con Alan Mozo, quien sufrió una lesión en el peroné y estará fuera entre tres y cuatro meses.

Tigres intentará imponer condiciones en casa para recuperar posiciones en la tabla, mientras que Pachuca buscará mantener su racha positiva en un duelo que promete intensidad y buen ritmo desde el arranque

Last modified: febrero 19, 2026