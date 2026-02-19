Puebla vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El Club Puebla recibe al Club América este viernes 20 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

📺 Dónde ver EN VIVO Puebla vs América

El encuentro podrá seguirse en México a través de las plataformas y señales oficiales de transmisión de la Liga MX para el Clausura 2026.

🔵 Cómo llega Puebla

La Franja viene de una dolorosa derrota ante Pumas, pese a haber tenido ventaja de dos goles en casa. Ahora buscarán reponerse y dar la sorpresa ante otro de los llamados “cuatro grandes”.

El panorama no es sencillo: Puebla no derrota al América en el Cuauhtémoc desde el Clausura 2018. Sin embargo, intentarán aprovechar el momento irregular del rival para romper esa racha negativa y sumar puntos importantes en la Angelópolis.

🟡 Cómo llega América

Las Águilas tampoco viven su mejor momento. La derrota en el Clásico Nacional ante Chivas en el Estadio Akron —donde no caían desde hace casi cinco años— encendió las alarmas en el equipo dirigido por André Jardine.

América es actualmente la peor ofensiva del torneo, con solo tres goles en seis jornadas. La buena noticia es el regreso de Alejandro Zendejas, quien podría aportar desequilibrio y ayudar a que el ataque despierte.

Puebla intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar la presión que rodea al conjunto azulcrema, mientras que América necesita una reacción inmediata para volver a zona de clasificación y calmar las críticas en este arranque irregular del Clausura 2026.

