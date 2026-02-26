Mazatlán vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 levanta el telón este viernes 27 de febrero con un duelo que refleja realidades opuestas en la Liga MX: Mazatlan FC recibe a CF Pachuca en el Estadio El Encanto, en un choque donde los Tuzos buscan consolidarse en la parte alta y los Cañoneros intentan salir del fondo de la tabla.

Pachuca

El equipo hidalguense llega con argumentos sólidos. Suma 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y una sola derrota, lo que lo coloca en la quinta posición general. Viene de una victoria de peso 2-1 sobre Tigres y presume una de las defensivas más sólidas del torneo reciente: apenas dos goles recibidos en sus últimos cuatro partidos, con siete tantos a favor en ese mismo lapso.

Más allá de los números, Pachuca muestra equilibrio entre líneas, contundencia en momentos clave y una clara identidad competitiva. Su reto será mantener la intensidad fuera de casa y confirmar que su buen arranque no es circunstancial, sino reflejo de un proyecto sólido.

Mazatlán

La situación es distinta para Mazatlán. Con apenas cuatro puntos en siete jornadas (un triunfo, un empate y cinco derrotas), ocupa el penúltimo lugar de la tabla. En sus últimos cuatro compromisos suma una victoria y tres derrotas, con 10 goles recibidos y solo cinco anotados, cifras que evidencian fragilidad defensiva y poca contundencia.

En casa tampoco ha logrado hacerse fuerte: tras tres partidos en El Encanto, aún no conoce la victoria. Viene de empatar 1-1 ante Tijuana, resultado que cortó una racha negativa pero que no resuelve sus problemas estructurales.

Historial y contexto

Los enfrentamientos recientes entre ambos muestran paridad: en los últimos cinco duelos se registran tres empates y una victoria por bando. El antecedente más cercano, en el Apertura 2025, terminó 1-0 a favor de Pachuca. Esa igualdad histórica contrasta con la diferencia actual en la tabla.

El partido se disputará este viernes a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto y podrá verse en Azteca 7 y vía streaming en Fox One.

Pronóstico

Sobre el papel, Pachuca parte como favorito por momento futbolístico, solidez defensiva y mayor regularidad. Mazatlán necesitará un partido casi perfecto para frenar a un rival que atraviesa una dinámica positiva. Si los Tuzos mantienen su orden y eficacia, deberían imponer condiciones.

Pronóstico: victoria de Pachuca, en un duelo donde la diferencia de forma puede pesar más que la paridad histórica.

