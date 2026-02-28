Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LA MÁQUINA HUNDE A LOS RAYADOS 😱😱😱!



Con anotaciones de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, el Cruz Azul dio un golpe de autoridad venciendo 2-0 al Monterrey en el BBVA.



Con esta victoria la Máquina Cementera tomó el liderato general con 19 puntos, mientras que los Rayados… pic.twitter.com/fDMMyodEMS — Fulbox (@fulboxOficial) March 1, 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX ofrece uno de los partidos más atractivos del fin de semana: CF Monterrey recibe a Cruz Azul en el Gigante de Acero, en un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en la tabla.

El encuentro se disputará este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de Canal 5, ViX y TUDN.

Monterrey, obligado a reaccionar

La Pandilla atraviesa un momento irregular. Ubicado en la novena posición con 10 puntos (3 victorias, 1 empate y 2 derrotas), el equipo regiomontano viene de caer 2-0 ante Pumas, resultado que lo dejó fuera de los puestos directos de Liguilla.

Con 10 goles a favor y 5 en contra, Monterrey ha mostrado una propuesta ofensiva interesante, pero su desempeño como local ha sido inconsistente (1 triunfo, 1 empate y 1 derrota). Domènec Torrent deberá ajustar piezas para recuperar solidez defensiva y aprovechar el impulso de su afición en casa.

El reto principal para Rayados será mantener el equilibrio: no desordenarse ante un rival que sabe castigar errores y, al mismo tiempo, sostener la intensidad ofensiva que lo caracteriza.

Cruz Azul, en ascenso

La Máquina llega como uno de los equipos más sólidos del torneo. Segundo lugar general con 16 puntos (5 victorias, 1 empate y 1 derrota), el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón ha ido de menos a más y busca su tercera victoria consecutiva.

Con 13 goles a favor y 8 en contra, Cruz Azul combina dinamismo ofensivo con una estructura defensiva generalmente confiable. Su rendimiento como visitante ha sido equilibrado (1 triunfo, 1 empate y 1 derrota), pero su reciente victoria 2-1 ante Guadalajara confirma su buen momento anímico.

Larcamón ha logrado imprimir un estilo vertical y competitivo que convierte a Cruz Azul en serio aspirante al título.

Claves del partido

Factor local: Monterrey necesita hacer valer el Gigante de Acero.

Monterrey necesita hacer valer el Gigante de Acero. Momento anímico: Cruz Azul llega con mayor confianza y regularidad.

Cruz Azul llega con mayor confianza y regularidad. Potencial ofensivo: Ambos equipos tienen argumentos para marcar diferencias en ataque.

Pronóstico

Aunque Cruz Azul parte como favorito por su posición en la tabla y su mejor racha reciente, el contexto y la necesidad pueden impulsar a Monterrey a ofrecer su mejor versión. Se anticipa un partido abierto, con oportunidades en ambas áreas.

Pronóstico: Monterrey 2-1 Cruz Azul.

Apuesta complementaria: ambos equipos anotarán.

Last modified: febrero 28, 2026