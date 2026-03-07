México vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Femenil 2026

Selecciones

¡Prueba de fuego para el Tri Femenil! Este sábado, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de un choque de alto voltaje: México recibe a Brasil. La Selección mexicana busca medir fuerzas ante una de las potencias históricas del mundo en un duelo que promete sacar chispas en la capital.

México llega en un gran momento, goleando en sus eliminatorias y liderando su grupo, pero ahora el reto sube de nivel. Tras la baja de Itzel Velasco por lesión, el regreso de la experimentada Cecilia Santiago al arco será clave para frenar a la ofensiva brasileña. Las dirigidas por Pedro López quieren demostrar que la distancia con las mejores del mundo se está acortando.

Pero ojo, que enfrente está la actual pentacampeona de América. Brasil viene de golear a Costa Rica y llega con una convocatoria de 26 futbolistas dispuestas a lucirse en su preparación rumbo al Mundial 2027. La ‘Canarinha’ ya venció a México en la pasada Copa Oro y buscará repetir la dosis con su característico ‘Jogo Bonito’.

Es un duelo de mucha garra: la ilusión mexicana contra la jerarquía brasileña. Mi pronóstico: un partido muy parejo que termina en empate 1-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿El Tri hace respetar la casa o Brasil impone condiciones? ¡Los leo!»

