Cruz Azul vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Atlético San Luis

¡La Máquina de Larcamón no se detiene! Este sábado, el Cruz Azul busca consolidar su liderato absoluto cuando reciba al Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026. Con cuatro victorias consecutivas y la mejor ofensiva del torneo, los celestes llegan encendidos al Estadio Cuauhtémoc, que será la sede neutral para este choque de alto voltaje.

Cruz Azul llega con 22 puntos y un fútbol que asusta. Nicolás Ibáñez está en plan grande, pero lo curioso de este duelo es que enfrentarán a Joao Pedro, el delantero que La Máquina buscó antes de fichar a Ibáñez. ¿Habrá ‘ley del ex’ o despecho deportivo en la cancha? Los potosinos son irregulares, pero tienen pegada y buscan dar la sorpresa ante la mejor defensa del certamen.

Históricamente, los Celestes dominan la serie con 8 victorias en 13 encuentros. San Luis necesita un partido perfecto para frenar el sistema 3-4-2-1 de Larcamón que parece no tener fisuras.

Mi pronóstico: El líder sigue imparable y aprovecha su pegada. Gana Cruz Azul 3-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se mantiene la racha celeste o los potosinos abollan la corona del líder? ¡Los leo!

