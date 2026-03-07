Panamá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de vida o muerte en el Caribe! Este sábado, el Estadio Hiram Bithorn vuelve a vibrar con el choque entre Panamá y Puerto Rico por la segunda jornada del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La urgencia se siente en el diamante: mientras los locales quieren amarrar su pase, los canaleros se juegan su última carta en el torneo.

Panamá llega contra las cuerdas tras caer en su debut ante Cuba. El manager confía en el brazo de Ariel Jurado para silenciar a una de las ofensivas más peligrosas del certamen. Del otro lado, Puerto Rico vive una auténtica fiesta en casa; vienen de blanquear a Colombia con una exhibición de pitcheo y defensa, y ahora mandan a Eduardo Rivera a la loma para intentar poner un pie en la siguiente ronda.

¿Podrá la garra panameña arruinarle la fiesta a los anfitriones o el ‘Team Rubio’ seguirá imparable ante su gente?

Mi pronóstico: Puerto Rico mantiene el ritmo y aprovecha la localía. Gana Puerto Rico 6-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay sorpresa de Panamá o los boricuas aseguran la victoria? ¡Los leo en los comentarios!

