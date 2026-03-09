Atlético de Madrid vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Noche de gala en el Metropolitano! Este martes, el Atlético de Madrid recibe al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League. Es un duelo de contrastes totales: los colchoneros llegan encendidos tras avanzar en Copa y Liga, mientras que los Spurs atraviesan una de las peores crisis de su historia moderna, bordeando el descenso en la Premier League.

El equipo del Cholo Simeone ha mutado: de ser un muro defensivo, ahora es una máquina de hacer goles en casa, liderados por un Alexander Sorloth que viene de marcar un triplete en la ronda previa. Por su parte, el Tottenham de Igor Tudor es un enigma; son un desastre en Inglaterra con 11 juegos sin ganar, pero en Europa terminaron cuartos en la fase de liga, superando incluso al Real Madrid y al City.

¿Podrá el ‘ADN Champions’ de los Spurs salvar su temporada o el Atleti de Simeone sentenciará la eliminatoria desde la ida?

Mi pronóstico: La fortaleza del Metropolitano será demasiado para un Tottenham confundido. Gana el Atlético 2-0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay milagro londinense o triunfo colchonero? ¡Los leo!

Last modified: marzo 9, 2026