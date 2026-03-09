Written by: marzo 9, 2026 Copas Internacionales

Atlético de Madrid vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Atlético de Madrid vs Tottenham

¡Noche de gala en el Metropolitano! Este martes, el Atlético de Madrid recibe al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League. Es un duelo de contrastes totales: los colchoneros llegan encendidos tras avanzar en Copa y Liga, mientras que los Spurs atraviesan una de las peores crisis de su historia moderna, bordeando el descenso en la Premier League.

El equipo del Cholo Simeone ha mutado: de ser un muro defensivo, ahora es una máquina de hacer goles en casa, liderados por un Alexander Sorloth que viene de marcar un triplete en la ronda previa. Por su parte, el Tottenham de Igor Tudor es un enigma; son un desastre en Inglaterra con 11 juegos sin ganar, pero en Europa terminaron cuartos en la fase de liga, superando incluso al Real Madrid y al City.

¿Podrá el ‘ADN Champions’ de los Spurs salvar su temporada o el Atleti de Simeone sentenciará la eliminatoria desde la ida?

Mi pronóstico: La fortaleza del Metropolitano será demasiado para un Tottenham confundido. Gana el Atlético 2-0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay milagro londinense o triunfo colchonero? ¡Los leo!

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 9, 2026
Galatasaray vs Liverpool Previous Story
Galatasaray vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26
Newcastle vs Barcelona Next Story
Newcastle vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Related Posts

Newcastle vs Barcelona

Newcastle vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Written by: marzo 9, 2026

¡Duelo de titanes en el noreste de Inglaterra! Este martes, el estadio St James’ Park se viste de gala para un choque eléctrico: el...

Read More
Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Written by: marzo 9, 2026

¡Vuelve la música de las estrellas! Este martes arranca lo mejor de la Champions League con un duelo que promete ser una caldera: el...

Read More
Atlético Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de muros en la capital! El...

Read More
Crystal Palace vs Tottenham

Tottenham vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 Premier League 2025-26

Written by: marzo 5, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Premier League nos regala otro...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *