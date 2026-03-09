Galatasaray vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Vuelve la música de las estrellas! Este martes arranca lo mejor de la Champions League con un duelo que promete ser una caldera: el Galatasaray recibe al Liverpool en la ida de los octavos de final. El RAMS Park de Estambul está listo para recibir a unos ‘Reds’ que parten como favoritos, pero que saben perfectamente que en Turquía nadie sale ileso sin pelear.

El Galatasaray llega en un momento soñado. Tras eliminar a la Juventus con un global de locura, los turcos marchan líderes en su liga y tienen a un Victor Osimhen encendido que viene de vacunar al Besiktas. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot ha sido una montaña rusa; brillaron en la fase de liga, pero su paso por la Premier ha sido irregular. Aunque vienen de avanzar en la FA Cup, Estambul será la verdadera prueba de fuego para su defensa.

¿Podrá el Liverpool imponer su jerarquía o el Galatasaray dará la primera gran campanada de los octavos?

Mi pronóstico: La localía pesará y los turcos se llevan una ventaja mínima. Gana el Galatasaray 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay sorpresa en Estambul? ¡Los leo!

Last modified: marzo 9, 2026