Written by: marzo 9, 2026 Béisbol

México vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026


México vs Estados Unidos

¡Duelo por el orgullo y el liderato! Este lunes, el Daikin Park de Houston vivirá el choque más intenso del Grupo B: México frente a los Estados Unidos. La Novena Tricolor llega con una misión clara: extender su dominio histórico sobre los vecinos del norte, a quienes han vencido en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos en el Clásico Mundial.

México llega invicto tras dominar a Gran Bretaña y Brasil, pero ahora enfrentan la prueba de fuego. Benjamín Gil manda a la loma a Taijuan Walker, quien deberá estar impecable ante una artillería estadounidense que ha anotado 24 carreras en sus primeros dos juegos. Por su parte, Estados Unidos viene de descansar y mandará a su joya de la corona, el ganador del Cy Young, Paul Skenes, para intentar frenar a un Randy Arozarena que siempre se crece ante los grandes.

Es una guerra en el diamante. ¿Podrá México dar otro golpe de autoridad o el ‘Dream Team’ impondrá su jerarquía?

Mi pronóstico: Será un duelo de estrategias muy cerrado, pero el descanso y el pitcheo de Skenes les darán una ligera ventaja. Gana Estados Unidos 6-4. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 9, 2026
Venezuela vs Nicaragua Previous Story
Venezuela vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Related Posts

Venezuela vs Nicaragua

Venezuela vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La Vinotinto busca dar el zarpazo...

Read More
Cuba vs Puerto Rico

Cuba vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de invictos en la...

Read More
Colombia vs Panamá

Colombia vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de supervivencia en el...

Read More
República Dominicana vs Israel

República Dominicana vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El ‘Plátano Power’...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *