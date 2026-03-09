México vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo por el orgullo y el liderato! Este lunes, el Daikin Park de Houston vivirá el choque más intenso del Grupo B: México frente a los Estados Unidos. La Novena Tricolor llega con una misión clara: extender su dominio histórico sobre los vecinos del norte, a quienes han vencido en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos en el Clásico Mundial.

México llega invicto tras dominar a Gran Bretaña y Brasil, pero ahora enfrentan la prueba de fuego. Benjamín Gil manda a la loma a Taijuan Walker, quien deberá estar impecable ante una artillería estadounidense que ha anotado 24 carreras en sus primeros dos juegos. Por su parte, Estados Unidos viene de descansar y mandará a su joya de la corona, el ganador del Cy Young, Paul Skenes, para intentar frenar a un Randy Arozarena que siempre se crece ante los grandes.

Es una guerra en el diamante. ¿Podrá México dar otro golpe de autoridad o el ‘Dream Team’ impondrá su jerarquía?

Mi pronóstico: Será un duelo de estrategias muy cerrado, pero el descanso y el pitcheo de Skenes les darán una ligera ventaja. Gana Estados Unidos 6-4. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 9, 2026