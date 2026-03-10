Written by: marzo 10, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Monterrey vs Cruz Azul

¡Duelo de titanes en la Sultana del Norte! Este martes, el Estadio BBVA recibe un choque con sabor a revancha: Rayados de Monterrey frente al Cruz Azul en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. La Máquina llega como el actual campeón del certamen, pero visita una de las aduanas más difíciles del continente.

Cruz Azul, líder absoluto de la Liga MX bajo el mando de Nicolás Larcamón, llega con la confianza a tope tras golear al San Luis, aunque tendrán la baja sensible de Willer Ditta por suspensión. Por su parte, el Monterrey de Nicolás Sánchez necesita lamerse las heridas rápidamente tras caer en el Clásico Regio ante Tigres. Los Rayados buscan sacarse la espina, ya que La Máquina fue el equipo que provocó el cambio en su banquillo hace apenas unas semanas.

Es el campeón defensor contra un Monterrey que históricamente domina a los celestes en este torneo. ¿Podrá la Máquina repetir la dosis en el ‘Gigante de Acero’ o Rayados hará pesar su casa?

Mi pronóstico: Un duelo de estrategias que termina en un empate 1-1 dejando todo para la vuelta. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 10, 2026
