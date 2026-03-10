Written by: marzo 10, 2026 Béisbol

Italia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Italia vs Estados Unidos

¡Duelo de invictos con sabor a clasificación! Este martes, el Daikin Park de Houston arde con el choque entre Estados Unidos e Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El ‘Dream Team’ busca sellar su pase perfecto a la siguiente ronda, pero frente a ellos tienen a una ‘Squadra Azzurra’ que viene descansada y lista para dar la campanada más grande del torneo.

Estados Unidos llega con una ofensiva de miedo tras haber superado a México en un duelo de alto voltaje; hoy mandan a la loma al joven fenómeno Nolan McLean para amarrar el liderato absoluto. Pero ojo, que Italia no es ninguna víctima: vienen con dos días de descanso y mandan al veterano de mil batallas Michael Lorenzen para intentar silenciar a los locales.

Este juego es clave, no solo para ellos, sino para todo el grupo, ya que de esto dependerá lo que se juegue México este miércoles ante los italianos. ¿Podrá Estados Unidos mantener el paso perfecto o Italia arruinará la fiesta en Texas?

Mi pronóstico: La profundidad del equipo estadounidense volverá a imponerse. Gana Estados Unidos 7-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 10, 2026
Philadelphia Union vs América Previous Story
Philadelphia Union vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026
Monterrey vs Cruz Azul Next Story
Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Related Posts

Canadá vs Puerto Rico

Canadá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 10, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de vida o muerte en la Isla...

Read More
México vs Estados Unidos

México vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo por el orgullo y el...

Read More
Venezuela vs Nicaragua

Venezuela vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026}

Written by: marzo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La Vinotinto busca dar el zarpazo...

Read More
Cuba vs Puerto Rico

Cuba vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 9, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de invictos en la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *