Italia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

¡Duelo de invictos con sabor a clasificación! Este martes, el Daikin Park de Houston arde con el choque entre Estados Unidos e Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El ‘Dream Team’ busca sellar su pase perfecto a la siguiente ronda, pero frente a ellos tienen a una ‘Squadra Azzurra’ que viene descansada y lista para dar la campanada más grande del torneo.

Estados Unidos llega con una ofensiva de miedo tras haber superado a México en un duelo de alto voltaje; hoy mandan a la loma al joven fenómeno Nolan McLean para amarrar el liderato absoluto. Pero ojo, que Italia no es ninguna víctima: vienen con dos días de descanso y mandan al veterano de mil batallas Michael Lorenzen para intentar silenciar a los locales.

Este juego es clave, no solo para ellos, sino para todo el grupo, ya que de esto dependerá lo que se juegue México este miércoles ante los italianos. ¿Podrá Estados Unidos mantener el paso perfecto o Italia arruinará la fiesta en Texas?

Mi pronóstico: La profundidad del equipo estadounidense volverá a imponerse. Gana Estados Unidos 7-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

