Canadá vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Canadá vs Cuba

¡Duelo de vida o muerte en el Clásico Mundial! Este miércoles, el Estadio Hiram Bithorn será testigo del partido más dramático del Grupo A: Cuba frente a Canadá. No hay mañana, no hay margen de error; el ganador acompañará a Puerto Rico a la fase final en Miami, mientras que el perdedor se despide hoy mismo de la competencia.

Ambas novenas llegan con marca de dos victorias y una derrota. Cuba viene de caer ante Puerto Rico, pero hoy mandan a la loma a su as, Liván Moinelo, con la misión de silenciar los bates canadienses. Por su parte, Canadá llega con la moral por las nubes tras dar la gran sorpresa del torneo venciendo a Puerto Rico el día de ayer. Los de la hoja de maple confían en el brazo de Cal Quantrill para sellar su clasificación histórica.

¿Podrá la experiencia de Cuba imponerse en momentos de presión o Canadá dará otro golpe de autoridad para avanzar a la siguiente ronda?

Mi pronóstico: Será un duelo de pitcheo de alto nivel, pero la jerarquía cubana suele crecerse en estos juegos de eliminación. Gana Cuba 4-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

