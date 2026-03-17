Manchester City vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Misión imposible en Manchester! Este martes, el Etihad Stadium se viste de gala para una de las vueltas más dramáticas en la historia reciente de la Champions: Manchester City recibe al Real Madrid y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el doloroso 3-0 en la ida, el equipo de Pep Guardiola necesita un auténtico milagro para no quedar fuera de la Champions, sin embargo tendrán que buscar ese milagro ante el Rey de Europa.

El City llega herido y bajo una lluvia de críticas por las rotaciones de Guardiola en el Bernabéu. Con un Erling Haaland buscando reencontrarse con el gol y un Phil Foden listo para liderar la ofensiva, los Citizens saldrán a matar o morir desde el primer minuto ante su gente.

Los Ciudadanos, sin embargo, no llegan en su mejor momento y una muestra fue el empate 1-1 ante el West Ham el pasado sábado que los rezagó a 9 puntos de la cima de la Premier League.

Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega en estado de gracia. Con la ventaja de tres goles gracias al hat-trick de Fede Valverde y tras golear 4-1 a Elche en LaLiga el fin de semana, los blancos huelen los cuartos de final. Históricamente, el Madrid no perdona estas ventajas, pero saben que en el Etihad el City es capaz de todo.

¿Podrá Pep Guardiola orquestar la remontada del siglo o el Madrid confirmará su hegemonía en la Champions?

Nuestro pronóstico: El City ganará el partido con orgullo, pero no le alcanzará para el global. Gana el Manchester City 2-1, pero avanza el Real Madrid. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 16, 2026